S&P 500 ETF'lerine 10 yılın en büyük girişi

Wall Street'te S&P 500 endeksi geçtiğimiz yıl küresel hisse senedi borsa yatırım fonu akışlarından son on yıldaki en yüksek payı aldı.

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Financial Times'ın Vanguard'ın verilerine dayandırdığı haberine göre S&P 500'ü takip eden ETF'ler geçen yıl net olarak 137 milyar dolar toplayarak 2021'deki 119 milyar dolarlık bir önceki zirveyi aştı. Tüm küresel hisse senedi ETF akışlarının yüzde 27'sini oluşturdu.

Bu oran 2022'de sadece yüzde 9, 2021'de yüzde 13 ve 2020'de yüzde 1 seviyesindeydi.

Vanguard ABD ETF sermaye piyasaları başkanı Bill Coleman, "İnsanlar Muhteşem Yedili hisse senetleriyle ilgili haberlerde çok daha fazla şey görüyor. İnsanlar bundan pay almak istiyor ve tüm bu hisse senetleri S&P'de yer alıyor" dedi.