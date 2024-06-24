S&P 500 için yeni tahmin

Tom Lee, Haziran başında, S&P 500'ün ay sonuna kadar 5.500'e ulaşacağını söylemişti. Cuma günkü kapanış itibarıyla S&P 500 5.464,62 puan seviyesindeydi.

Haberin Devamı

Lee, şimdi de daha uzun vadeli bir tahminde bulundu. Lee, on yılın sonunda S&P 500'ün 15.000 puana ulaşabileceğini ve bunun da %170'in üzerinde bir artış anlamına geldiğini söyledi.

Yardeni Research Başkanı da gösterge endeksin on yılın sonunda 8.000'e ulaşabileceğini öngördü.

Piyasa duayeni Edward Yardeni'ye göre, hisse senetlerindeki boğa piyasası on yılın sonuna kadar devam edecek.

Yardeni Research Başkanı hisse senetlerine ilişkin yükseliş tahminini yineledi. S&P 500'ün 2025 yılı sonunda 6.000'e ulaşma yolunda olduğunu öngördü.