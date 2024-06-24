Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara S&P 500 için yeni tahmin
Haberler Uzmanpara S&P 500 için yeni tahmin

S&P 500 için yeni tahmin

Fundstrat Global Advisors'un kurucu ortağı Tom Lee, S&P 500 Endeksi için yeni bir tahminde bulundu.

24.06.2024 - 09:33 | | Foreks Haber
S&P 500 için yeni tahmin

Tom Lee, Haziran başında, S&P 500'ün ay sonuna kadar 5.500'e ulaşacağını söylemişti. Cuma günkü kapanış itibarıyla S&P 500 5.464,62 puan seviyesindeydi.

Haberin Devamı

Lee, şimdi de daha uzun vadeli bir tahminde bulundu. Lee, on yılın sonunda S&P 500'ün 15.000 puana ulaşabileceğini ve bunun da %170'in üzerinde bir artış anlamına geldiğini söyledi.

Yardeni Research Başkanı da gösterge endeksin on yılın sonunda 8.000'e ulaşabileceğini öngördü.

Piyasa duayeni Edward Yardeni'ye göre, hisse senetlerindeki boğa piyasası on yılın sonuna kadar devam edecek.

Yardeni Research Başkanı hisse senetlerine ilişkin yükseliş tahminini yineledi. S&P 500'ün 2025 yılı sonunda 6.000'e ulaşma yolunda olduğunu öngördü.

Bilmeden çöpe attılar! 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyası sahibine verildi

Bilmeden çöpe attılar! 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyası sahibine verildi
Heyecan dolu maçta Arnavutluk'un rakibi İspanya! Kritik mücadele

Heyecan dolu maçta Arnavutluk'un rakibi İspanya! Kritik mücadele