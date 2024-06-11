S&P 500 ve Nasdaq'ta yeni rekor

S&P 500 endeksi günü %0,26 artışla 5.360,79 seviyesinden tamamlarken Nasdaq Bileşik endeksi de 0,35 değer kazanarak 17.192,53 seviyesinden günü tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi de 69,05 puan ya da %0,18 artışla 38.868,04 seviyesinden günü kapattı.

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Nvidia hisseleri, 1'e 10 oranında bölünmenin yürürlüğe girmesiyle yaklaşık %0,8 oranında değer kazandı. Meta hisseleri de %2 artış göstererek S&P 500 teknoloji sektörünü yaklaşık %0,3 yukarı taşıdı.

Çarşamba günü ABD'de Mayıs ayı tüketici fiyat endeksi ve Fed faiz kararı açıklanacak. Özellikle cuma günü açıklanan güçlü istihdam raporunun Fed'in faizleri düşürmeyi ertelemesine yol açabileceği endişeleri piyasa tarafından yakından izleniyor.

Yatırımcılar Fed'in faiz indirimlerinin zamanlaması ve sıklığına ilişkin güncellenmiş projeksiyonlarını inceleyecek. CME FedWatch Tool'a göre, piyasalar şu anda bu yıl Kasım ayında gerçekleşecek tek bir faiz indirimini fiyatlıyor.