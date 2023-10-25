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S&P, İsrail'in not görünümünü düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, İsrail'in kredi notunu teyit ederken, görünümünü jeopolitik riskler nedeniyle düşürdü.

25.10.2023 - 09:14 | | Foreks Haber
S&P, İsrail'in not görünümünü düşürdü

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre ülkenin uzun ve kısa dönem yabancı para cinsinden kredi notu "AA-", yerel para cinsinden notu "A-1+" olarak teyit edildi.

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Kredi notunun görünümü "durağan"dan "negatif"e çekildi.

Geçtiğimiz hafta diğer büyük derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch, İsrail'in kredi notunu "negatif" izlemeye aldıklarını açıklamıştı.

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