S&P, İtalya'nın kredi notunu teyit etti

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre ülkenin uzun ve kısa dönem yabancı para cinsinden kredi notu "BBB", yerel para cinsinden kredi notu

"A-2" olarak teyit edildi.

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S&P Global özel sektör tasarruflarının artması, kredi koşullarının sıkılaşması, üretimin yavaşlaması ve küresel ticaretin zayıflaması nedeniyle ekonomik büyümenin 2023 ve 2024'te yavaşlayacağına işaret etti. Kuruluş, İtalya'nın GSYH büyüme beklentisini bu yıl yüzde 0,9, gelecek yıl yüzde 0,7 olarak açıkladı.

Açıklamada, "2025 yılına kadar İtalya'nın GSYH büyümesinin yeni nesil Avrupa Birliği (AB) fonlarının hızlandırılmış dağıtımının da yardımıyla yüzde 1'in üzerine çıkacağını öngörüyoruz ve bunun muhtemelen 2026'nın ötesine uzanacağına inanıyoruz" denildi.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.