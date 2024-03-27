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Uzmanpara S&P, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
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S&P, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

S&P Global, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini 2024 için yüzde 2,4'ten yüzde 3'e yükseltti.

27.03.2024 - 10:26 | | İHA
S&P, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, ABD ile gelişmekte olan piyasalar için ikinci çeyrek ekonomik görünüm raporlarını yayınladı.

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ABD ekonomisine dair raporda iş gücü piyasasının sağlam kalması nedeniyle ABD'de ekonomik büyümenin 2024'te yüzde 2,5 olmasının beklendiği ifade edildi.

Türkiye'ye ilişkin büyüme tahmini 2024 için yüzde 2,4'ten yüzde 3'e ve 2025 için yüzde 2,7'den yüzde 3'e yükseltildi. Öte yandan, Türkiye ekonomisine dair büyüme beklentisi 2026 için yüzde 3'ten yüzde 2,8'e çekildi.

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