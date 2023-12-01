S&P, Türkiye'nin not görünümünü yükseltti

S&P Global ayrıca Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını "B" olarak teyit etti.

Haberin Devamı

Ödemeler dengesi sonuçlarının iyileşmesi halinde kredi notunun da yükseltilebileceği vurgulandı. S&P tarafından yapılan açıklamada "Türkiye'nin ödemeler dengesi daha da iyileşerek daha hızlı döviz rezervi birikimine yol açarsa ve önümüzdeki 12 ay içinde dolarizasyonda bir azalma görürsek uzun vadeli ülke notunu bir kademe artırabiliriz" denildi.

Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin 'trA/trA-1' talep edilmemiş ulusal kredi notumuz da dahil olmak üzere tüm yabancı ve yerel para cinsinden ülke kredi notlarımızı teyit ettik. Ayrıca talep edilmemiş transfer ve konvertibilite değerlendirmemizi 'B+'ya yükselttik" ifadelerine yer verildi.

S&P görünümü pozitife yükseltmesinin nedeni olarak Türkiye'nin yeni ekonomi ekibinin Türk lirası (TL) cinsinden varlıklara yatırım için güveni yeniden tesis etmek, ekonomiyi yeniden dengelemek ve düzenleyici kilit finans sektörü üzerindeki yükü hafifletmek için bir dizi adım atmasını gösterdi.

Haberin Devamı

Yapılan açıklamada, "Cesaret verici bir şekilde Türkiye'nin her iki ikiz açıkları daralmaktadır. Eylül ayından bu yana, parasal sıkılaştırma İç talep, ithalatta (yüksek değerli ürünler de dahil olmak üzere) düşüşe yol açmıştır. Eylül ayı cari işlemler hesabı fazla vermiştir. Son 24 ay içinde sadece ikinci kez fazla vermiştir. Yeni TCMB kurulu para politikasını sıkılaştırmaya devam ediyor, talebin bastırılmasını ve parasal olmayan altın da dahil olmak üzere ithalatın azalmasını bekliyoruz. Bu beklenti Türkiye'nin cari işlemler açığı projeksiyonumuzu desteklemektedir. 2025 yılına kadar cari işlemler açığı Türkiye'nin GSYH'nin %2'sine düşecektir" denildi.

S&P aynı zamanda Hazine'nin ek vergi tedbirleri getirdiğine, enerji sübvansiyonlarını azalttığını ve bütçe açığını azaltmak için harcama artışını kontrol altına aldığına işaret etti.

"Enflasyon %60'ın üzerindeki yüksek seviyelerde de olsa, zirve yapmış görünmektedir" değerlendirmesini yapan S&P, Türkiye'nin kullanılabilir rezervlerini yeniden inşa etmeye başladığına da dikkat çekti.

"Türkiye'nin finansal istikrarı veya daha geniş anlamda kamu maliyesi üzerindeki baskıların yoğunlaşması halinde görünümü durağana revize edebiliriz. Bu durum para biriminin değer kaybetmesi ve enflasyonu düşürmek için tasarlanan politikaların tersine çevrilmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilir" değerlendirmesini yapan S&P, "Türkiye'nin ödemeler dengesi daha da iyileşerek daha hızlı döviz rezervi birikimine yol açarsa ve önümüzdeki 12 ay içinde dolarizasyonda bir azalma görürsek uzun vadeli ülke notunu bir kademe artırabiliriz. TCMB ve mali düzenleyici gibi kilit ekonomik kurumların bağımsızlığının yeniden teyit edilmesiyle birlikte daha güçlü kurumsal kontrol ve dengeler temelinde politikalar daha öngörülebilir hale gelirse, notlar daha uzun bir süre boyunca da yükselebilir" ifadelerini de kullandı.