S&P'den petrol tahmini

2023 yılı için temel senaryolarında brent petrol fiyatını 90 dolar/varil olarak gördüklerini belirten Yergin, "Eğer Çin, Covid-19 salgınının üstesinden gelir ise petrol piyasasına çok fazla talep gelecektir. Talepte büyük bir patlama olabilir ve bu fiyatları 121 dolar/varile itebilir" diye konuştu.

Yergin küresel bir resesyonun gerçekleşmesi halinde petrol fiyatının 70 dolar/varil civarına gerileyebileceğini de vurguladı.