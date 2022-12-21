S&P'den petrol tahmini
S&P Global Başkan Yardımcısı Daniel Yergin, Çin ekonomisinin Covid-19 tedbirlerini tamamen sona erdirerek yeniden açılması halinde petrol fiyatlarının yeniden hızla yükseleceğini öngördüklerini bildirdi.
21.12.2022 - 09:37 |
2023 yılı için temel senaryolarında brent petrol fiyatını 90 dolar/varil olarak gördüklerini belirten Yergin, "Eğer Çin, Covid-19 salgınının üstesinden gelir ise petrol piyasasına çok fazla talep gelecektir. Talepte büyük bir patlama olabilir ve bu fiyatları 121 dolar/varile itebilir" diye konuştu.
Yergin küresel bir resesyonun gerçekleşmesi halinde petrol fiyatının 70 dolar/varil civarına gerileyebileceğini de vurguladı.
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