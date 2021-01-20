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20.01.2021 - 16:40 | | AA

'Salgın uzun vadeli duraklama riskini artırabilir'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Euro Bölgesi'nde uzun vadeli ekonomik duraklama riskini artırdığını duyurdu.

'Salgın uzun vadeli duraklama riskini artırabilir'
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Moody's'ten yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin mevcut düşük faiz ortamında daha uzun yavaş ve uzun süreli olabileceği belirtildi.

Euro Bölgesi'ndeki düşük büyüme, düşük enflasyon ve düşük faizin 1990'lı yılların Japonya'sı ile benzerlik taşıdığı kaydedilen açıklamada, "Euro Bölgesi'nde Japonya'dakine benzer bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda bunun bütün sektörlerdeki krediye ilişkin sonuçları negatif olur." denildi.

Uzun vadeli düşük büyüme ve düşük enflasyonun yaşandığı Euro Bölgesi'nde üye ülkelerin kamu borçlarını azaltmalarının son derece zor olacağı vurgulanan açıklamada, kamu borcu açısından en yüksek riske Yunanistan, İtalya, Portekiz ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) sahip olduğu bildirildi.

Açıklamada, Euro Bölgesi'ndeki bankaların gelecek dönemde karlarını koruyabilmesinin zorlaşabileceği, bunun bankaların varlık kalitelerinin zayıflamasına neden olabileceği kaydedildi.

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