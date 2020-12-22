Sanal Para Nedir, Nasıl Kullanılır? Kripto Para Nasıl Alınır?

Teknoloji ve internet dünyasının biraz daha uzağında durmakta kişiler yani son kullanıcılar için henüz hala büyük bir soru işareti olan sanal para birimi ve bu konunun önemli detaylarına çok farklı başlıklar altında değinilebilir.



Sanal Para Nedir?



Kripto para, güvenlik konusu açısından kriptoloji bilimini kullanan, dijital ve de sanal olan bir para birimidir ve matematik temelli şifrelenmiştir. Banka kartları, sanal kartlar veya sanal ortamda yapılan her işlemde yıllardır bu paralar kullanılır aslında. Bankaların kasalarından fiziki olarak paralar çıkmadan, sanal olarak paralar harcanır ve bir bakımdan bu paralar da kripto paralardır.



Yeni nesil kripto paralar temelde bu mantıkla çalışır. Dünyadaki diğer para birimlerine rağmen bu kadar çok ilgi görmesi ve sevilmesinin en temel nedeni ise organik yapıda olmasıdır. Herhangi bir hükümet veya merkezi otoriteler tarafından yönetilemiyordur. Bu da, bu para biriminin daha da güvenli olarak anılmasını sağlamaktadır.



Nasıl Kullanılır?



Zamanla artmakta olan ve şu anda ülkemizde çok büyük bir şekilde yer edinmiş olan E-ticaret sitelerinin bir kısmı artık dijital para ile ödeme kabul eder. Yani müşteriler sanal paraları ile oyun, müzik vb. ihtiyaçlarını E-ticaret sitelerinin üzerinden satın alma imkanlarına sahip olurlar. Yurtdışında ise restoranlar, barlar, oteller vb yerlerde de dijital para ile ödeme işlemleri yapılabilir.



Sanal Para Nasıl Alınır?



Ödeme aracından borsa hesabına para aktarımı gerçekleştirildikten sonra para aktarımının da gerçekleşmesinin ardından istenilen kripto para birimini satın alınabilir.