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Sanayi üretimi açıklandı

Sanayi üretimi haziran ayında yıllık bazda %8,5 arttı.

12.08.2022 - 10:01 |
Sanayi üretimi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı sanayi üretimi verisini açıkladı. Buna göre sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde 2022 yılı Haziran ayında madencilik, taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %10, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi %0,6 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,3 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6, elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi %0,1 arttı.

 

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