Sanayi üretimi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 yükseldi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 24,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13,9 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 23,7 artış oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 2,3 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre de mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1,6 yükseldi.