Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaSanayi üretimi yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Sanayi üretimi yükseldi

Sanayi üretimi yükseldi

Sanayi üretim endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,3, yıllık bazda yüzde 23,9 artış gösterdi.

12.08.2021 - 10:07 | | AA
Sanayi üretimi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 yükseldi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 24,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13,9 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 23,7 artış oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 2,3 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre de mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1,6 yükseldi. 

GÜNCEL HABERLER

'İstanbul-İzmir Otoyolu' güzergahtaki illerin ekonomisine katkı sağlıyor

'İstanbul-İzmir Otoyolu' güzergahtaki illerin ekonomisine katkı sağlıyor

Kayınvalidesini öldürüp, oğlunu yaralayan şüpheli tutuklandı!

Kayınvalidesini öldürüp, oğlunu yaralayan şüpheli tutuklandı!

Almanya Taliban yönetimindeki Afganistan'a yardımları kesecek

Almanya Taliban yönetimindeki Afganistan'a yardımları kesecek

Son dakika... Rus milyarder ayı sandığı kişiyi vurdu!

Son dakika... Rus milyarder ayı sandığı kişiyi vurdu!

14 günlük kabus sona erdi! Köyceğiz'de evlere dönüş başladı

14 günlük kabus sona erdi! Köyceğiz'de evlere dönüş başladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Delta virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Covid aşıları Delta virüsüne karşı etkili mi?

Delta virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Covid aşıları Delta virüsüne karşı etkili mi?

Sıradaki Haber
Aylık en az 1.144 lira ödeniyor!

Aylık en az 1.144 lira ödeniyor!

Sıradaki Haber
Yaşlanmanın şifresini çözen araştırmada Türk imzası

Yaşlanmanın şifresini çözen araştırmada Türk imzası

Sıradaki Haber
Kayınvalidesini öldürüp, oğlunu yaralayan şüpheli tutuklandı!

Kayınvalidesini öldürüp, oğlunu yaralayan şüpheli tutuklandı!

Sıradaki Haber