Satın Alma Gücü Paritesi Nedir? Göreceli Ve Mutlak Parite Farkları Nelerdir?

Daha çok ekonomik bir değer olarak da ifade edilebilecek olan satın alma gücü paritesi, bireysel veya kurumsal olarak ele alınabilmektedir. Özellikle savaş öncesi para biriminin enflasyon ile çarpılması üzerinden başlayarak günümüzde kullanılan bu sistem, ekonomik yönden önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Satın Alma Gücü Paritesi Nedir?

Satın alma gücü paritesi genel olarak ülkeler arasında yapılan ürün ve hizmet alışverişi kapsamındaki para birim karşılığı olarak nitelendirilir. Bu doğrultuda hesaplama gerçekleştirirken döviz ele alınır. Bu doğrultuda yapılacak işlemler neticesinde temel amaç satın alma gücünü ve ekonomiyi dengeye getirmektir. Bu sayede fiyat farkları azalır ya da bütünüyle ortadan kalkar.

Göreceli ve Mutlak Parite Farkları Nelerdir?

İki farklı sistem altında parite ele alınmaktadır. Bunlardan biri göreceli parite diğeri ise mutlak parite olarak ön plana çıkıyor. Mutlak parite işleminde iki ülke el alınır ve ülkelerin tüfeye bağlı olarak döviz kuru üzerinden eşitlemesi gerçekleşir. Bir diğeri ise göreceli ya da başka ismi ile nisbi paritedir. Bu sistem içerisinde yine iki ülke alınır ancak bu defa yıllık bazda değişim söz konusudur. Bu bağlamda kur üzerinden denge ve eşitlik sağlanmaya çalışılır.

Satın Alma Gücü Paritesinin Önemi Nedir?

Satın alma gücü paritesi ülkeler arası ekonomiyi ve dövizi dengelemektedir. Diğer bir deyişle satın alma gücünün adaleti bir noktaya taşımaktır. O yüzden iktisadi açıdan ele alınan sistem, ürün ve hizmet alışverişi ile İthalat ve ihracat noktasında oldukça önemlidir.