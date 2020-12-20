Sdr Açılımı Nedir? Özel Çekme Hakları Ne Anlama Gelir?

Özellikle dünya çapındaki para politikalarını ve ekonomilerin dengeli bir şekilde devam edebilmesi noktasında, SDR önemli bir potansiyel teşkil ediyor. O yüzden dünya ekonomisini dengelemek amacıyla kurulmuş olan bir kurum şeklinde ifade etmek mümkün.



SDR Açılımı Nedir?



SDR ilk defa 1970 yılında kurulmuş IMF benzeri bir merkezdir. Bu doğrultuda kuruluşun açacağı hesaplar ile beraber vereceği krediler SDR şeklinde tabir edilmeye başlandı. Böylece hem bir uluslararası para birimi haline geldi hem de yeni bir kredi türü ortaya çıktı. Temel amacı ise IMF’ye üye olan ülkelerin borçlarını bilanço açıklarını kapatmak amacıyla döviz vermektir. Her ülkeye bağlı olarak belirli kriterler doğrultusunda hazırlanmış kota üzerinde, kredi yine belli faizler eşliğinde ülkeye verilir.



Özel Çekme Hakları Ne Anlama Gelir?



SDR diğer bir ismi ile özel çekme hakları şeklinde ifade edilmektedir. IMF benzeri bir kuruluş olarak da öne çıkar. Aynı zamanda kredi veren bir kuruluş olması ile beraber para birimi şeklinde de ifade etmek mümkün. Öyle ki ilk kurulduğu zamanlarda SDR 1 dolar olarak biliniyordu. Ancak dünya çapında farklı para birimleri dalgalı kura geçtiği zaman, SDR diğer başka döviz para birimlerine endeksli hale getirildi. Böylece ülkeler özel çekme hakları kapsamında, bilanço açıklarını ve kredilerinin kapatabilmek amaçla, SDR üzerinden kredi elde edebilmektedir.



SDR Kullanım Amacı



Özellikle pek çok ülke döviz ihtiyacı ile beraber bilanço açıklarını kapatabilmek için SDR sistemini kullanmaktadır. Genel olarak bu haklar IMF’ye üye olan ülkelere aittir. Bu sebepten dolayı özel çekme hakları olarak bilinir ve ülkeler ekonomilerini dengeli hale getirmek için bu krediden faydalanır. Tabii belli başlı bazı kriterler ve koşullar doğrultusunda, ülkeler Kredi notlarına bağlı olarak SDR üzerinden kredi çekme hakkına sahiptir.



SDR Nasıl Uygulanır?



Genel olarak SDR herhangi bir ülkenin merkez bankasından, başka bir ülkenin para çekmesi şeklinde ifade edilebilmektedir. Örneğin dolar isteyen bir ülke Amerika Birleşik Devletleri'nin merkez bankasına kendi SDR’lerini devretmek suretiyle dolar alır. Yani bir nevi para birimleri üzerinden alışveriş kapsamında işlem gerçekleşmektedir.