SEC'ten Ethereum kararı

SEC, BlackRock, Fidelity, Invesco ve Ark Invest'in de aralarında bulunduğu çeşitli gruplar için Ethereum blok zincirinin yerel kripto para birimi olan Ether'e yatırım yapan ETF'leri destekleyen kural değişikliklerini onayladı. Ürünlerin piyasaya sürülebilmesi için ikinci bir onay turuna ihtiyaç duyulacak.

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Onaylara ilişkin yaygın beklenti, Ether'in fiyatının Pazartesi gününden bu yana yüzde 20'den fazla ve yılbaşından bugüne yüzde 60'tan fazla yükselmesine neden oldu.

Bu, konuyla ilgili aylarca süren sessizliğin ardından SEC için önemli bir düzenleyici değişiklik. Pazartesi günü SEC aniden bekleyen başvurular hakkında ihraççılara ve borsalara geri bildirimde bulunarak bir evrak ve revizyon telaşına yol açtı. Bloomberg Intelligence'ın verilerine göre SEC, VanEck ve Ark'ın Ether ETF başvurularına yanıt vermek için sırasıyla Perşembe ve Cuma günleri son tarihlerle karşı karşıya kalmıştı.

Invesco ve bir dijital varlık grubu olan Galaxy, yaptıkları açıklamada, "Bu, ABD'li yatırımcılara daha kolay erişim, daha yüksek koruma ve güvenceler sunacak ETF yapısı aracılığıyla Ethereum erişimi sunmak için önemli bir adımdır. Bu onayın SEC'in bu ürünlerin piyasaya sürülmesini onaylama isteğine işaret ettiğini umuyoruz" dedi.

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SEC'in ürünlerin piyasaya sürülebilmesi için gereken ikinci tur onayları verip vermeyeceği ve ne zaman vereceği belli değil.