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UzmanparaSEC, Coinbase'e açılan davayı düşürdü
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SEC, Coinbase'e açılan davayı düşürdü

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Coinbase ve Coinbase Global'e karşı devam eden davanın düşürülmesine karar verildiğini bildirdi.

28.02.2025 - 09:05 | | AA
SEC, Coinbase'e açılan davayı düşürdü

SEC'den yapılan açıklamada, 21 Ocak'ta kripto varlıklar için kapsamlı ve net bir düzenleyici çerçeve geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla kurulan Kripto Görev Gücü'nün devam eden çalışmaları göz önüne alındığında, davanın düşürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

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Açıklamada, kararın davadaki iddiaların esasına ilişkin bir değerlendirmeye değil, komisyonun kripto sektörüne yönelik düzenleyici yaklaşımını yenileme ve reforme etme çabalarını kolaylaştıracağı yönündeki yargısına dayandığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu kararın komisyonun diğer davalar konusundaki duruşunu yansıtmadığı kaydedildi.

Kripto para borsası Coinbase'den 21 Şubat'ta yapılan açıklamada, SEC'in şirkete karşı açtığı davanın düşürülmesini kabul ettiği belirtilmişti.

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