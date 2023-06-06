SEC, Coinbase'e de dava açtı

SEC dün Binance ve CEO'su Changpeng Zhao'ya karşı açtığı davanın ardından bugün de ABD merkezli kripto para borsası Coinbase'e karşı Manhattan Federal Mahkemesi'nde dava açtı.

SEC açtığı davada Coinbase'in ABD'de hiç bir zaman bir aracı kurum, ulusal menkul kıymet borsası veya takas ajansı olarak kayıt yaptırmadığını, menkul kıymetler için açıklama yapma zorunluluklarından kaçınmaya çalıştığını savundu.

Coinbase'in zorunlu açıklamalardan kaçınarak yatırımcıları ciddi riske attığını iddia eden SEC, şirketin 2019 yılından bu yana kayıtsız bir aracı kurum olarak faaliyet gösterdiğini öne sürdü.