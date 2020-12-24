SEC davasıyla Ripple'da düşüş sürüyor

SEC'in konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Ripple'ın kurucu ortaklarından Christian Larsen ve CEO'su Brad Garlinghouse'un yatırımcılara verilen, ücret ödemeleri gibi işlemlerde ödeme aracı olarak kullanılan XRP'nin "lisanssız varlık" olduğunun altı çizildi.

SEC açıklamasının ardından, bu savalara yanıt veren Ripple CEO'su Garlinghose, SEC'in gelişmeler ve ilgili düzenlemeler konusunda "tamamen yanlış" düzlemde olduğunu ve Ripple'ın da, tıpkı Bitcoin ve Ether gibi bir para birimi olduğunu, "yatırım kontratı" olmadığını vurguladı.

Gelişmelerle, XRP son 24 saatte yüzde 30'un üzerinde düşüşle 0.270840 dolara kadar geriledi ve böylece birimin yaklaşık bir haftalık düşüşü de yüzde 50.29'u buldu.

Ripple üzerindeki "dava tartışmaları" etkisiyle tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 91 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin dokuzu düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 24,161 dolarlık yeni zirvesinden, sert düşüşle 23,000 doların altına geriledikten sonra yükseldiği 23,500 dolardan yeniden 23,000 doların altına indi.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.36 düşüşle 22,986.08 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 5.76'da kaldı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 24 saatte yaklaşık 9.0 milyar dolarlık düşüşle 427.37 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 39 milyar dolar düşüşle 619 milyar dolara gerilerken, gelen yoğun satışlarla 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 36 milyar dolarlık artışla 239 milyar dolara yükseldi.

Toplam 8,104 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,342 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 69'unu Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 2.36 düşüşle 22,986.08 dolar,

2.Ethereum yüzde 7.01 düşüşle 576.34 dolar,

3.Tether yüzde 0.46 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 33.27 düşüşle 0.27 dolar,

5.Litecoin yüzde 8.49 düşüşle 103.23 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 11.82 düşüşle 277.56 dolar,

7.Binance Coin yüzde 7.17 düşüşle 31.13 dolar,

8.Polkadot yüzde 5.99 düşüşle 4.78 dolar,

9.Cardano yüzde 11.63 düşüşle 0.13 dolar,

10.Chainlink yüzde 16.25 düşüşle 10.44 dolardan işlem görüyordu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Kripto Para Teknolojisi" başlıklı bölümünde, şöyle denildi:

Dağıtılmış defter teknolojisi, bir ağın birden çok noktasında bulunan bir veritabanı sistemidir. Onu mevcut organizasyonlardaki geleneksel veri tabanlarından ayıran en temel husus, merkezi olmayan bir yapıya sahip olmasıdır.

Dağıtılmış defter teknolojisi, aynı ağın çeşitli noktalarında çoğaltılan değişmez verileri toplamak, doğrulamak ve bunlara erişmek için gereken tüm teknolojik altyapı ve ilgili protokollerden oluşmaktadır.

Dağıtılmış defter sisteminin temel özellikleri şu şekildedir;

- Kaydedicilik: Kayıtlı bilgi, zaman damgası ile damgalanır. Tarih, saat ve detayları vurgulanarak tam zamanlı işlem yapıldığı ana ilişkin bilgi vermektedir.

- Şeffaflık ve Görünürlük: Herkes işlemlerin defterini görebilir, defter halka açık bir parametreye sahiptir.

- Merkezi Olmayan Yapı: Müşavir ya da muhasebeci mantığında, genellikle düğüm olarak adlandırılan birden çok bilgisayarda bulunur. Bir merkeze bağlı şekilde çalışmaz ve birden çok açık düğüm noktası bulunmaktadır.

Merkezi bir yönetici olmayan, dağıtılmış defter teknolojisi her bir düğümdeki bilgileri çoğaltmak için bir uzlaşma mekanizmasına dayanmaktadır. Bu düğümler, her bir işlemi tek tek kontrol edip onaylar ve bir uzlaşmaya varıncaya kadar bağımsız sonuçları iletişim ağına iletir.

Bu noktada, işleme bir zaman damgası verilir ve zaman damgaları her düğümde çoğaltılan tarihsel deftere eklenir. Bu deftere herhangi bir makineden erişilebilmesine rağmen içerdiği bilgiler değiştirilemez. Bunun doğal bir sonucu olarak sistem denetlenebilir, değişmez ve güvenli bir yapıya sahiptir.