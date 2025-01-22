SEC, Kripto Görev Gücü kurdu

SEC'den yapılan açıklamada, söz konusu Görev Gücü'ne Hester Peirce'ın liderlik edeceği belirtildi.

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Açıklamada, Kripto Görev Gücü'nün amacının kripto varlıklar için kapsamlı ve açık bir düzenleyici çerçeve geliştirmek olduğu kaydedildi.

SEC'in bugüne kadar kriptoyu geriye dönük ve tepkisel olarak düzenlemek için öncelikle yaptırım eylemlerine güvendiği aktarılan açıklamada, kimlerin kayıt yaptırması gerektiği ve kayıt yaptırmak isteyenler için pratik çözümler konusunda netlik sağlanamadığına dikkati çekildi.

Açıklamada, bu durumun neyin yasal olduğu konusunda kafa karışıklığına yol açtığı, "inovasyona düşman ve dolandırıcılığa elverişli" bir ortam yarattığı ifade edildi.

Görev Gücü'nün net düzenleyici çizgiler çizilmesine, kayıt için gerçekçi yollar sağlamasına, mantıklı açıklama çerçeveleri oluşturulmasına ve uygulama kaynaklarının makul şekilde kullanılmasına yardımcı olmaya odaklanacağı vurgulanan açıklamada, Kongre tarafından sağlanan yasal çerçeve içerisinde faaliyet göstereceği belirtildi.

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Açıklamada, Kripto Görev Gücü'nün Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu da dahil federal kurumlar ile koordinasyon içinde olacağı kaydedildi.