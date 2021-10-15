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UzmanparaSEC'in Bitcoin fonları için uyarısı olumlu algılandı
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SEC'in Bitcoin fonları için uyarısı olumlu algılandı

ABD'li finansal piyasa regülatörü SEC, yatırımcıların kripto para varlığı bulunan fonlara yatırım yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini belirten bir yönlendirme metni yayınladı.

15.10.2021 - 07:52 |
SEC'in Bitcoin fonları için uyarısı olumlu algılandı

SEC internet sitesinde yer alan uyarı metninde yatırımcıların Bitcoin yatırımı olan bir fona yatırım yaparken potansiyel riskleri ve getirileri dikkatlice değerlendirmelerinin gerektiği belirtildi.

Öte yandan açıklama SEC'in onay için beklettiği kripto para yatırım fonları açısından olumlu algılandı. SEC'in en son benzer uyarıyı yapmasından 2 gün sonra Bitcoin'de vadeli fonların işlemlerine izin verilmişti.

Halihazırda 40 civarında kripto para ETF'si SEC'den onay için sırada bekliyor.

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