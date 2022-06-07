SEC'ten BNB'ye inceleme

ABD'li düzenleyiciler Binance’ın beş yıl önce faaliyete geçtiği sırada şu anda dünyanın beşinci en büyük token’ı olan BNB’yi satarak menkul kıymet kurallarını ihlal edip etmediğini araştırıyor.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre müfettişler 2017 yılında ilk coin teklifinin kuruluşa kayıtlı olması gereken bir menkul kıymetin satışına denk gelip gelmediğini inceliyor.

Piyasa uzmanları BNB'nin incelenmesinin Washington'da birden fazla soruşturmayla karşı karşıya olan Binance için rahatsız edici bir gelişme olduğu kanısında.

Binance tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada düzenleyicilerle devam eden görüşmeler hakkında yorum yapmalarının uygun olmayacağını fakat düzenleyiciler tarafından belirlenen tüm gereklilikleri karşılamaya devam edecekleri ifade edildi.