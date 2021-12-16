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Securitize ile S&P Dow Jones'tan iş birliği

Dijital varlık şirketi Securitize, S&P Dow Jones Indices tarafından yayınlanan kripto endeksi takip edecek iki tokenlaştırılmış fon çıkaracak.

16.12.2021 - 07:32 |
Securitize ile S&P Dow Jones'tan iş birliği

Çıkarılacak fonlar S&P Dow Jones Indices'ın Kensho Yeni Ekonomiler Bileşik Endeksi olarak bilinen "Cryptocurrency LargeCap Ex-MegaCap" endeksini takip edecek ilk fonlar olacak ve sadece akredite yatırımcılara sunulacak.

İlk fon yatırımcılara 30'dan fazla farklı kripto parada pozisyon alma imkanı verecek. İkinci fon ise finansal teknoloji, yapay zeka ve sanal gerçekliği merkezine alacak.

Her iki fondan da yüzde 0,5 oranında yönetim ücreti alınacak.

Açıklamaya göre Securitize, saklama ve fon varlıkları yönetimi için Anchorage Digital, Copper Technology ve Interactive Brokers ile iş birliği yapacak.

S&P Dow Jones Indices Cryptocurrency LargeCap Ex-MegaCap Endeksi dün 158,90 puan oldu. Endeks son 1 yılda yüzde 236,38 yükseldi.

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