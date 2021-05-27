'Sermaye piyasalarına yönelme' çağrısı!

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden (TSPB) yapılan açıklamaya göre, Korkmaz Ergun TSPB'nin 21. Olağan Genel Kurulu nedeniyle çevrim içi düzenlenen açılış toplantısında katılımcılara hitap etti.

Ergun, TSPB'nin 20 yıldır sermaye piyasasının büyümesinde ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesinde önemli katkıları olduğunu belirterek, “Gerek piyasanın gelişmesinde gerekse mevzuat alt yapısının iyileştirilmesinde güçlü bir rol oynayan birlik ile beraber borsa olarak, ortak amaçlarımızda çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecine rağmen, aracı kurumlarla birlikte Borsa İstanbul olarak büyük çaba ve fedakarlıklarla tüm hizmetleri kesintisiz sunduklarını vurgulayan Ergun, “Üyelerimiz olan aracı kurumlarla birlikte borsa olarak tüm hizmetleri kesintisiz sunmaya devam ettik ve bunun için gerçekten çok çaba verdik, fedakarlıklarda bulunduk. Sektör olarak çok ciddi bir testten geçtik ve değişen koşullara hızlı bir şekilde ayak uydurmayı başarabildik." değerlendirmesinde bulundu.

Halka arzlar açısından da yoğun bir yıl geçirdiklerini hatırlatan Ergun, şunları kaydetti: "Farklı sektörlerden şirketlerimiz sermaye piyasasına katılıyor, yatırımcılarına ulaşıyor. Yatırımcılarımız sizlerin aracılığı ile şirketlere ortak oluyorlar ve şirketlerimizin geleceğinde yer alma isteklerini gösteriyorlar. Ülke olarak, sürdürülebilir bir büyümeyi gerçekleştirebilmemiz için, yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyümenin en önemli aktörlerinden biri olan şirketlerimizi, bankacılık sisteminden biraz daha sermaye piyasalarına doğru yönlendirmemiz, sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha fazla faydalandırabiliyor olmamız lazım. Bu yönlendirmeyi yapan aracı kurumlarımızdan beklentimiz, doğru şirketi, doğru zamanda, doğru fiyattan halka arza getirmeleridir. Bu süreçte yaşanacak problemler ve yapılacak ihmaller, halka arz iklimine zarar vermektedir."

"Araştırma ve Analist Raporları İlkeleri’nin uygulanmasında hassasiyet gösterilmeli”

Borsa İstanbul olarak finansal okuryazarlık konusunda farkındalığı artırmak adına etkinlikler yaptıklarını, sosyal mecralarda videolar yayınladıklarını vurgulayan Ergun, “Finansal bilgileri ve açıklamaları lütfen doğru kaynaklardan öğrenin, şirketleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan takip edin. Çalıştığınız aracı kurumların araştırma raporlarını inceleyin. Aracı kurumlarınızın, yatırım danışmanlarının tavsiyelerini dinleyin, birikimlerinizi bu bilgilere göre değerlendirin. Finansal okuryazarlık seviyenizi güçlendirin. Sosyal medyaya itibar etmeyin." uyarılarında bulundu.

TSPB’nin şubat ayında yayınladığı “Araştırma ve Analist Raporları İlkeleri”nin finansal okuryazarlık kapsamında yapılmış çok önemli bir çalışma olduğunu hatırlatan Ergun, aracı kurumlardan bu ilkelerin uygulanmasında gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi ve Borsa İstanbul olarak bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi. Ergun, Borsa İstanbul olarak sundukları hizmetlerde ve yeni ürünlerde odak noktalarının piyasanın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda olacağını, her daim piyasa dostu adımlar atacaklarını vurguladı.

"TSPB 20 yıldır sermaye piyasalarının gelişimine ışık tutuyor"

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan ise "Dünya tarihi açısından ‘değişim’ dönemi olarak adlandırılabilecek bu 20 yıl, sermaye piyasalarımız açısından da değişimin ve dönüşümün tarihi oldu." ifadelerini kullandı.

TSPB’nin 20 yıldır üyeler ve paydaşları ile koordineli şekilde çalışarak sermaye piyasalarının gelişimine ışık tuttuğuna dikkati çeken Eraslan, şunları kaydetti:

"TSPB olarak, gelecek 20 yılda da sermaye piyasalarımızın etki alanını sadece ülkemizle sınırlı tutmayıp, bölgesel ve uluslararası düzeyde büyütmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda gelişmiş ülke örneklerinde olduğu gibi geniş yatırımcı tabanı ve ürün çeşitliliğine sahip, rekabetçi ve küresel finans dünyasıyla bütünleşmiş bir 'finansal ekosistem' yaratarak, yatırımların finansmanında daha etkin rol oynamayı, fikir ve icraatlarımızla ülkemizin kalkınmasına daha fazla katma değer sağlamayı amaçlıyoruz.

Paydaşlarımızın da desteğiyle hedeflediğimiz derinlik ve büyüklükte sermaye piyasaları yaratacağımıza inanıyorum. Bu noktada birlik yönetimi olarak, sektörümüzün temel sorunlarına odaklanarak, tüm sermaye piyasası kurumları ve üyelerimizle iş birliği içerisinde orta ve uzun vadeli çözümler geliştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşması, büyümenin sermaye piyasaları yoluyla gerçekleştirilmesi, ülkemizin dünya ile rekabet eden bir finansal alt yapıya sahip olması amaçlarıyla, piyasa paydaşlarımızın da desteğiyle faaliyetlerimize büyük özveri, azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Bu gayret ve motivasyonla, İstanbul’un uluslararası finansal arenada çekim merkezi haline gelmesi hedefine de her geçen gün biraz daha yaklaşacağımıza canı gönülden inanıyorum."

"Gençlerin sermaye piyasalarına yönelimi umut verici"

Küresel piyasalara paralel şekilde Türkiye’de sermaye piyasalarında da yatırımcı ilgisinin ve talebin arttığı bir dönemin yaşandığını aktaran Eraslan, nisan ayı sonu itibarıyla hisse senedi yatırımcı sayısının 2 milyon 674 binle tarihi rekor seviyelere ulaştığı bilgisini verdi. Eraslan, son bir yılda hisse senedi piyasasına katılan bireysel yatırımcıların Türkiye’nin dört bir yanından ve gençlerden oluşmasının sermaye piyasalarının geleceği açısından umut verici olarak gördüğünü belirtti.

Eraslan, 2020’de canlanan halka arzların bu yıl rekora koştuğunu vurgulayarak, "Geçen yılın tamamında 8 şirketin halka arzının gerçekleştiği Borsa İstanbul’da, halka arzlar vasıtasıyla reel sektöre sağlanan kaynak büyüklüğü 1,1 milyar TL oldu. Halka arzlara yerli yatırımcılardan gelen rekor talebin etkisiyle bu yıl çok sayıda şirket halka arz sürecine girdi. Yıl başından bugüne kadar 14 şirketin halka arzı gerçekleşti. Yaklaşık 7.85 milyar TL halka arz büyüklüğü ile son yılların rekoru kırıldı. Salgınla yükselişe geçen halka arz rüzgarının 2021 yılının ikinci yarısında da artan trendde devam edeceğini öngörüyorum. Halka açılacak her yeni şirketle borsaya olan yatırımcı ilgisinin de artacağı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Yatırımcı ilgisinin çok yoğun olduğu bu süreçte, yatırımcı memnuniyetinin artırılmasının önemine değinen Eraslan, sermaye piyasalarının gelişimi için yatırımcıların bilgilendirilmesi ve finansal okuryazarlığın artırılmasının hayati bir öneme sahip olduğunu aktardı.

Yatırımcıların korunması ve bilgilendirilmesine öncelik verdiklerini belirten Eraslan, "Özellikle son dönemde sosyal medya ve benzeri iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilen yorum ve tavsiyelerle bireysel yatırımcıların yanlış yönlendirilerek mağdur edildiğini üzülerek takip ediyoruz. Sermaye piyasalarında yeni mağdurların oluşmaması için tüm sektör paydaşlarının sorumluluğu bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.