Geri Dön
UzmanparaSert düşen Bitcoin toparlanma çabasında
HaberlerUzmanpara Haberleri Sert düşen Bitcoin toparlanma çabasında

Sert düşen Bitcoin toparlanma çabasında

Bitcoin geçtiğimiz gün Rusya’ya uygulanması planlanan petrol ambargosuna yönelik gelişmelerin etkisiyle 37 bin 155 dolara kadar geri çekilerek sert düşmüştü. Bugün ise dijital varlık piyasasında pozitif bir seyir hakimiyetini sürdürüyor. İşte detaylar...

08.03.2022 - 13:08 | | UZMANPARA
Sert düşen Bitcoin toparlanma çabasında

Kripto para birimleri Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaşın ortaya çıkardığı risklerden etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün ABD'nin müttefik ülkeler ile Rusya’ya yönelik petrol ambargosu uygulanabileceğini açıklaması hisse piyasaları ve dijital varlıkların sert düşmesine neden olmuştu. 

Genellikle belirsizliğin hakim olduğu durumlarda yatırımcıların riskli varlıklardan kaçarak emtialara yöneldiği görülüyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı girişimi jeopolitik risklerin körüklenmesine neden olurken, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar küresel ticareti baltalıyor. 

Genel olarak risk iştahının azalmasıyla birlikte kripto para birimlerinde son günlerde aşağı yönlü bir fiyat hareketi gözleniyordu. Bitcoin geçtiğimiz hafta 40 bin dolar destek seviyesinin altına sarktıktan sonra düşüşünü hızlandırmıştı. 

BITCOIN KÜLLERİNDEN DOĞUYOR 

Geçtiğimiz gün kripto para piyasasında satışların derinleşmesiyle birlikte Bitcoin, 37 bin 155 dolar seviyesine kadar geriledi. Dip seviyeyi gördükten sonra toparlanma kaydeden Bitcoin bugün resmen küllerinden doğuyor. 

Kripto para piyasasının en yüksek hacimlisi Bitcoin bugün 39 bin 120 dolar seviyesine kadar yükselerek günlük bazda yüzde 3’e yakın değer kazandı. 

ETHEREUM YÜZDE 4’E YAKIN PRİM YAPTI 

Dün 2 bin 445 dolar seviyesine kadar geri çekilen Ethereum bugün 2 bin 593 dolar seviyesinin üzerine çıkarak yüzde 4’e yakın değer kazandı. 

KRİPTO PARALARIN GENELİ POZİTİF SEYİRDE 

Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde kripto paraların genelinde toparlanma eğilimi hakim. Dijital varlıkların toplam sermaye değeri bugün 1.71 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıkarak yüzde 3’ten fazla yükseldi. 

Devlet Bahçeli'den ayçiçek fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama
Reynmen davasında sürpriz gelişme! 'Bedelini ağır ödeyeceksiniz'
Rus gemisini roketle imha ettiler! Ses kayıtları yayınlandı
Köprü geçişlerinde yasaklanıyor! İşte yapılması gerekenler...
‘Yüzen kale’de sona doğru! Dikkat çeken TB3 SİHA detayı
Kış şimdi geliyor son 48 saat! 30 santim kar yağacak
Erkenden yaşlanmamak için dikkat! Her çizginin başka bir anlamı var
Hikmet Karaman şoku yaşadı! Fena ters köşe oldu
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı
Mahmutyazıcıoğlu ile mesajlarını yayınladı! 'Eşim doğal yollarla ölmedi ki'
Para uğruna hamile eşini öldürmüştü! Korkunç 3 saat detayı
'Hocayım' dedi, merhem verdi! Korktu, birlikte oldu, öldürdü
Beşiktaş'ta Ghezzal'dan teknik heyete tepki! Önder Karaveli'den ilk açıklama
Bu yıl 8 Mart'a Ukraynalı kadınlar damga vurdu!
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
Devlet Bahçeli'den ayçiçek fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama
Devlet Bahçeli'den ayçiçek fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama
Reynmen davasında sürpriz gelişme! 'Bedelini ağır ödeyeceksiniz'
Reynmen davasında sürpriz gelişme! 'Bedelini ağır ödeyeceksiniz'
Rus gemisini roketle imha ettiler! Ses kayıtları yayınlandı
Rus gemisini roketle imha ettiler! Ses kayıtları yayınlandı
Köprü geçişlerinde yasaklanıyor! İşte yapılması gerekenler...
Köprü geçişlerinde yasaklanıyor! İşte yapılması gerekenler...
‘Yüzen kale’de sona doğru! Dikkat çeken TB3 SİHA detayı
‘Yüzen kale’de sona doğru! Dikkat çeken TB3 SİHA detayı
Kış şimdi geliyor son 48 saat! 30 santim kar yağacak
Kış şimdi geliyor son 48 saat! 30 santim kar yağacak
Erkenden yaşlanmamak için dikkat! Her çizginin başka bir anlamı var
Erkenden yaşlanmamak için dikkat! Her çizginin başka bir anlamı var
Hikmet Karaman şoku yaşadı! Fena ters köşe oldu
Hikmet Karaman şoku yaşadı! Fena ters köşe oldu
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı
Mahmutyazıcıoğlu ile mesajlarını yayınladı! 'Eşim doğal yollarla ölmedi ki'
Mahmutyazıcıoğlu ile mesajlarını yayınladı! 'Eşim doğal yollarla ölmedi ki'
Para uğruna hamile eşini öldürmüştü! Korkunç 3 saat detayı
Para uğruna hamile eşini öldürmüştü! Korkunç 3 saat detayı
'Hocayım' dedi, merhem verdi! Korktu, birlikte oldu, öldürdü
'Hocayım' dedi, merhem verdi! Korktu, birlikte oldu, öldürdü
Beşiktaş'ta Ghezzal'dan teknik heyete tepki! Önder Karaveli'den ilk açıklama
Beşiktaş'ta Ghezzal'dan teknik heyete tepki! Önder Karaveli'den ilk açıklama
Bu yıl 8 Mart'a Ukraynalı kadınlar damga vurdu!
Bu yıl 8 Mart'a Ukraynalı kadınlar damga vurdu!
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta