Sert düşen Bitcoin toparlanma çabasında

Kripto para birimleri Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaşın ortaya çıkardığı risklerden etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün ABD'nin müttefik ülkeler ile Rusya’ya yönelik petrol ambargosu uygulanabileceğini açıklaması hisse piyasaları ve dijital varlıkların sert düşmesine neden olmuştu.

Genellikle belirsizliğin hakim olduğu durumlarda yatırımcıların riskli varlıklardan kaçarak emtialara yöneldiği görülüyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı girişimi jeopolitik risklerin körüklenmesine neden olurken, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar küresel ticareti baltalıyor.

Genel olarak risk iştahının azalmasıyla birlikte kripto para birimlerinde son günlerde aşağı yönlü bir fiyat hareketi gözleniyordu. Bitcoin geçtiğimiz hafta 40 bin dolar destek seviyesinin altına sarktıktan sonra düşüşünü hızlandırmıştı.

BITCOIN KÜLLERİNDEN DOĞUYOR

Geçtiğimiz gün kripto para piyasasında satışların derinleşmesiyle birlikte Bitcoin, 37 bin 155 dolar seviyesine kadar geriledi. Dip seviyeyi gördükten sonra toparlanma kaydeden Bitcoin bugün resmen küllerinden doğuyor.

Kripto para piyasasının en yüksek hacimlisi Bitcoin bugün 39 bin 120 dolar seviyesine kadar yükselerek günlük bazda yüzde 3’e yakın değer kazandı.

ETHEREUM YÜZDE 4’E YAKIN PRİM YAPTI

Dün 2 bin 445 dolar seviyesine kadar geri çekilen Ethereum bugün 2 bin 593 dolar seviyesinin üzerine çıkarak yüzde 4’e yakın değer kazandı.

KRİPTO PARALARIN GENELİ POZİTİF SEYİRDE

Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde kripto paraların genelinde toparlanma eğilimi hakim. Dijital varlıkların toplam sermaye değeri bugün 1.71 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıkarak yüzde 3’ten fazla yükseldi.