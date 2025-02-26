Sert düşüşün ardından altın fiyatlarında son durum

Ons altın dün kar realizasyonlarının etkisiyle yaşanan geri çekilmede, destek seviyelerinde tutunmayı başardı.

Haberin Devamı

Dün 2888 dolara kadar gerileyen 2891 dolar desteğini test eden ons altın şu sıralarda 2911 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Geçtiğimiz gün 3385 lirayı gördükten sonra 3413 lira seviyesinden kapanan gram altın yeni günde 3412 lira seviyesinde hareket ediyor.

‘GÜMRÜK VERGİSİ ENDİŞELERİ ALTINI DESTEKLİYOR’

OANDA Asya Pasifik Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, tüketici açısından ABD ekonomisine yönelik bu cansız güven ortamına neden olan Trump'ın gümrük vergisi endişelerinin altını desteklediğini söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Trump'ın gümrük vergisi tekliflerinin büyük bir küresel ticaret savaşını tetikleyeceği korkusu, altının birkaç kez rekor seviyelere çıkmasına ve bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %11 değer kazanmasına yardımcı oldu.

Haberin Devamı

‘FED’İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ SINIRLANABİLİR’

Piyasa oyuncuları şimdi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisini bekliyor.

KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer, “Rakamlar enflasyonun yeniden yükselişe geçtiği korkusunu doğrularsa, Fed'in faiz indirim beklentileri daha da sınırlanabilir” dedi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler 2914 doların üzerinde kalınması halinde 2957 dolara doğru yeniden bir hareket olabileceğini belirtiyor. 2891 dolar desteğinin kırılması halinde ise 2867 dolara kadar geri çekilme bekleniyor.