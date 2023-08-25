Sert faiz hamlesinin ardından gözler piyasalara çevrildi! Altın ve doları olanlara kritik uyarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yılın 8'inci faiz kararını vermek üzere toplandı. Banka, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Türkiye'nin CDS'si düştü ve dolar/TL'de sert düşüşler görüldü. Peki önümüzdeki süreçte piyasalarda yön ne olur?

Ekonomist Hikmet Baydar milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bundan sonra dövizden dolayı altında aşağı yönlü hareketleri beklemek sürpriz olmaz. Çünkü faiz ciddi bir alternatiftir. Ama paramı ne yapacağım deyip de borsaya girenler için de alternatif yatırım araçları gelmeye başladı. Artık insanlar mevduat ile birlikte paralarını koruyabilecek duruma geldiler.

O yüzden borsaya eskisi kadar agresif yerli yatırımcının girmesi biraz daha zorlaştı. faiz kararı sonrası borsanın tepkisi önce yukarı yönlü oldu daha sonra aşağıya doğru hareketlendi.

‘BİLANÇOLARDA GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ’

Banka hisselerinde alım görülmesi çok ilginç. Çünkü banka tahvillerinde değer azalışı söz konusu olacak. Bunlar banka karlarında olumsuz etki yapabilir. Daha önce bankalardaki yüksek karlılık kredilerden ziyade ellerinde tutmuş oldukları tahvil portföyünün fiyatlarının hızla artması ile alakalıydı. Şimdi bunun tersi yaşanıyor. O yüzden de faiz artırımlarından dolayı tahvil portföylerinin karlılığı ne kadar olumsuz etkileyeceğini 9 aylık bilançolarda görmeye başlayacağız.

‘YÜZDE 40 İHTİMALİ KUVVETLENDİ’

Agresif faiz artırımı yabancıların daha önce konuştuğu yıl sonu faizin 40 olma ihtimalini de kuvvetlendirdi. Yıl sonu için faiz öngörüsü yüzde 40 seviyelerine yükselebilir.

DOLARDA DÜŞÜŞÜN DEVAMI GELİR Mİ?

Dolar/TL aşağı sinyalini verdi. Kalıcı olup olmadığını görmek için onu izlememiz gerekiyor. Mevduat ve tahvil faizleri reel getiri sağlayana kadar dolarda kalıcı bir düşüş beklemiyorum.

ALTINDA SEYRİ DOLAR MI BELİRLEYECEK?

Şu anki hareket dövizle alakalı. Altın TL’de aşağı yönlü hareket olabilir. Faizler ciddi şekilde caydırıcı olmaya başladığında bu durum hem borsanın hem altının hem de dövizin aleyhinedir.

BORSADA YÖN AŞAĞI DÖNER Mİ? İŞTE EN KRİTİK SEVİYE!

Borsada yabancı yatırımcı girişi olmadığı takdirde yön aşağı döner. 7 bin 335 seviyesi denenirse o zaman borsa aşağı doğru döndü diyebiliriz.

Şu an için yabancı girişi dışında borsayı yukarı götürecek yeni bir bilgi olacağını sanmıyorum. Yüksek faiz orta vadede borsanın lehine değildir. Diğer finansal enstrümanlar ciddi getiri sağlayacak bu da borsaya para girişini azaltabilir.”