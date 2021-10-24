Shiba Inu rekor kırarak zirveye göz dikti

Kripto para piyasasında özellikle son dönemde gösterdiği sert fiyat hareketleriyle yatırımcıların dilinden düşmeyen dijital varlık Shiba Inu (SHIB) oldu.

Piyasada ‘Dogecoin katili’ olarak tabir edilen Shiba Inu geçtiğimiz haftalarda milyarder iş adamı Elon Musk’ın, Twitter üzerinden Floki isimli Shiba Inu cinsi köpeğini paylaşmasıyla birlikte yükseliş kaydetmişti.

Elon Musk’ın paylaşımının ardından yüzde 300’ün üzerinde primlenen şaka coini yatırımcısını ihya etmişti.

İKİ GÜNDE YÜZDE 43 ARTTI

Son iki işlem gününde gösterdiği fiyat performansıyla Shiba Inu tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bol sıfırlı fiyatıyla hala çok ucuz sayılabilecek Shiba Inu, bugün 0.00004018 dolara kadar artarak tarihi zirvesine ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte Shiba Inu’da değer kazancı yüzde 43’ü aştı.





İŞTE FİYATI ETKİLEYEN SEBEPLER

Robinhood isimli kripto varlık alım satım platformunda listelenebileceğine dair söylentilerin ardından Shiba’da yükseliş eğilimi hız kazandı.

Özellikle bireysel yatırımcıların haricinde büyük kuruluşların da radarına girmeyi başaran şaka coini Brezilya’nın en büyük borsalarından biri olan Novadax’ta da listelendi.

1 AYDA YÜZDE 450 PRİM YAPTI

İki günde gerçekleştirdiği yükselişle birlikte Shiba Inu, en yüksek hacimli kripto paralar arasında 13’üncü sıraya yükseldi. Aylık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında ise Shiba Inu, yaklaşık olarak yüzde 450 oranında değer kazandı.

Değeri bol kuruşlu seviyelerde bulunsa da balinaların yaptığı alımlar fiyatın dalgalı seyretmesine neden oluyor. Bu yüzden yatırımcıların işlem yaparken dikkatli davranması öneriliyor.