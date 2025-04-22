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Şimşek, New York'ta yatırımcılarla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında toplam varlık büyüklüğü 4 trilyon doları aşan 25'ten fazla farklı kuruluşun temsilcisiyle bir araya geldi.

22.04.2025 - 08:49 | | AA
Şimşek, New York'ta yatırımcılarla buluştu

Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında geldiği ABD'de, New York temaslarını tamamladı.

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Türkiye-ABD İş Konseyi ve Citi Group tarafından düzenlenen geniş katılımlı yatırımcı toplantısına katılan Şimşek, ağırlıklı olarak portföy yatırımcılarından oluşan bir grupla buluştu.

Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği toplantıya, toplam varlık büyüklüğü 4 trilyon doları aşan 25’ten fazla farklı kuruluştan üst düzey temsilciler katıldı.

Şimşek, dünyanın önde gelen üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun üst düzey yöneticileriyle de ayrı ayrı değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi.

Citi Group Yönetim Kurulu Başkanı John Dugan ile de görüşen Şimşek'in New York temaslarına Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik etti.

Şimşek, New York'un ardından ABD temaslarına bugün Washington'da devam edecek.

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