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UzmanparaŞimşek, ödemeler dengesi verisini değerlendirdi
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Şimşek, ödemeler dengesi verisini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın Orta Vadeli Program (OVP) hedefinden daha düşük gerçekleşmesini öngördüklerini bildirdi.

14.04.2025 - 15:13 | | AA
Şimşek, ödemeler dengesi verisini değerlendirdi

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

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Yıllık cari açığın şubatta 12,8 milyar dolar, net altın hariç cari fazlanın da 1,8 milyar dolar gerçekleştiğini belirten Şimşek, "Azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın OVP hedefimizden daha düşük gerçekleşmesini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ÜLKEMİZ OLUMLU AYRIŞACAK"

Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını sağlayıp dış finansman ihtiyacını azaltarak kaynakları Türkiye'nin refahını artırmak için kullanmaya devam edeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerinin ülkemize etkisinin sınırlı kalması ve olası fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bu zorlu süreçte etkin ticaret diplomasimiz ve ihracatçılarımızın dinamizmi ile ülkemizin olumlu ayrışacağını değerlendiriyoruz."

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