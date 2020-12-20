Şirket Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Şirket Nasıl Kurulur?

Şirket, başlı başına bir ekonomik varlıktır. Tek bir sektörde var olabileceği gibi birçok sektörde de kendini gösterebilir. Ayrıca zamanla büyüme potansiyeli gösterirken istenirse devredilebilen finansal yapılaşmalardır.



Şirket Nedir, Çeşitleri Nelerdir?



Şirket, bir ya da daha fazla kişinin bir araya gelerek kurduğu tüzel yapılaşmalardır. Amacı kar etmek olup, finansal yapılaşmadır. Hizmet ya da mal üretir. Topluma ürettiği ürünleri sunar. Süreklilik sağlamak için kendini geliştiren bir yapıda olması gerekmektedir. Ülke ekonomisini oluşturan temel yapılardan bir tanesidir. Kuruluş yapısına göre çeşitlere ayrılır. Bunlar; anonim, limitet ve paylı komandit olarak üç tanedir. Ayrıca günümüz şartlarında yeni bir yapılaşma daha eklenmiştir. E-ticaret şirketleri, tamamen internet üzerinden hizmet vermekte olup şirket çeşitleri içerisinde artık önemli bir yeri vardır.



Şirket Nasıl Kurulur?



Şirket kurma aşamalarını sıralayacak olursak şu şekilde maddeli olarak verebiliriz;

İlk önce şirket türüne karar verilmeli

Bir mali müşavir ile anlaşılmalı

Şirket esas sözleşmesi hazırlanır, noter ve ticaret onayı

Vergi sürecinin başlatılması

Ticari izinlerin alınması

İmza sirküleri çıkarılması

Gerekli idari belgelerin toplanması



Şirket Kurarken Dikkat Edilmesi Gerekenler



Yeni bir şirket kurarken ilk aşama doğru araştırma yapmaktır. Pazar araştırması yapmak ve artı, eksileri değerlendirmek kuruluş aşamasını olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca kurulacak ekibinde doğru seçilmesi gerekir. Aksi taktirde piyasaya önde değil geride başlamanıza sebep olabilir.