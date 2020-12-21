Sirküler Nedir, Özellikleri Nelerdir? Sirküler Hangi Durumlarda Yapılır?

Sirküler kelimesi, günlük hayatta vatandaşların sık kullandığı kelimelerden biridir. Uzun yıllarca dilimizde yer alan sirküler kelimesi, vatandaşların gerek günlük hayat gerekse de sosyal medyada yararlandığı ve kullandığı sözcüklerden biri olarak öne çıkmaktadır. Geniş kapsamlı duyurular için basılan bir sayfa ya da broşür vasıtasıyla yapılmakta olan genelgelerdir.

Sirküler Nedir?

Sirküler: Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bir konuyla ilişkin görüşlerini yansıtmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı adı altında faaliyet göstermekte olan denetim birimlerini bağlamaktayken doğrundan Maliye Bakanı’na bağlı olarak çalışan denetim birimleri bağlayıcı özelliği olmayarak tüm mükelleflere yol gösteren bazı idari yazılardır.

Sirküler idareci kişilerin kurumlar içinde toplu olarak bilgilendirme faaliyetlerinde vazgeçilmeyen bir yazışma şeklidir. Personellerin sirküye koymuş olduğu imza alanının tebliğ edilmesinin kaydı delili olarak saklanmaktadır. Sirküler daha çok geleceğe dair olaylar veya uygulamaları içeren bir takım şirket iş yazılarıdır. Genellikle toplu olarak iletişim amacı ile kullanılabilir ya da sadece ilgili şahıslara nezaket ya da önemseme mesajı biçiminde de gönderilebilir. Kurum içerisinde sirküler göndermenin farklı nedenleri olabilir. Bunlardan bazıları toplantı duyuruları, güvenlik ile ilgili bir takım uygulamalar, Sermaye artırımı durumu gibidir.

Sirküler Hangi Durumlarda Yapılır?

Tartışmalı bir konuda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlan bir sürkülere göre hareket eden mükelleflerin yapmış olduğu işlemlerin vergi inceleme elemanlarınca eleştiri konusu yapılması durumunda, bu hususlara ilişkin idarenin yazılı görüşü olduğu sebebiyle ceza kesilmez fakat vergi aslı ve gecikme faizi istenilir.

Sirkülerlerin Özellikleri Nelerdir?

Sirkülerin esasında Maliye literatürüne 2000li senelerde girmiştir. Sirkülerlerin yaygınlık kazanmasından önce işler genel tebliğler ve firmalar bazında verilen özelgeler ile çözümlenirdi. Sirküler hukuki açıdan Maliye teşkilatını bağlamakta olan ama mükelleflere bir konu hakkında sadece maliye görüşünü bildiren bazı yazılardır.