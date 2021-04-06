SoftBank'tan 2.8 milyar dolarlık satın alma

Japon telekomünikasyon hizmetleri şirketi SoftBank Group Corp, merkezi Norveç'te olan robot teknolojisi şirketi AutoStore'un hisselerinin yüzde 40'ını 2.8 milyar dolara satın almak için anlaştı.

Financial Times'ın haberine göre SoftBank, Norveçli AutoStore'un hisselerini şirketin çoğunluk hisselerinin sahibi Thomas H. Lee (THL) Partners ve EQT Private Equity'nin de dahil olduğu diğer yatırımcılarla bağlantılı fonlardan satın alacak ve robot teknolojisi şirketinin toplam değeri 7.7 milyar dolar olmuş olacak.

1996'da kurulan AutoStore şu ana kadar 35 ülkeye 20.000 robot tedarik etti ve şirketin büyük müşterileri arasında Puma, Best Buy ve Siemens bulunuyor.