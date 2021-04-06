Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaSoftBank'tan 2.8 milyar dolarlık satın alma
HaberlerUzmanpara Haberleri SoftBank'tan 2.8 milyar dolarlık satın alma
ABONE OL

SoftBank'tan 2.8 milyar dolarlık satın alma

SoftBank, Norveçli robot teknolojisi şirketi AutoStore'un yüzde 40'ını 2.8 milyar dolara satın alacak.

06.04.2021 - 14:41 |
SoftBank'tan 2.8 milyar dolarlık satın alma

Japon telekomünikasyon hizmetleri şirketi SoftBank Group Corp, merkezi Norveç'te olan robot teknolojisi şirketi AutoStore'un hisselerinin yüzde 40'ını 2.8 milyar dolara satın almak için anlaştı.

Financial Times'ın haberine göre SoftBank, Norveçli AutoStore'un hisselerini şirketin çoğunluk hisselerinin sahibi Thomas H. Lee (THL) Partners ve EQT Private Equity'nin de dahil olduğu diğer yatırımcılarla bağlantılı fonlardan satın alacak ve robot teknolojisi şirketinin toplam değeri 7.7 milyar dolar olmuş olacak.

1996'da kurulan AutoStore şu ana kadar 35 ülkeye 20.000 robot tedarik etti ve şirketin büyük müşterileri arasında Puma, Best Buy ve Siemens bulunuyor.

GÜNCEL HABERLER

İletişim Başkanlığı Dijital TIR'ı Denizli'de

İletişim Başkanlığı Dijital TIR'ı Denizli'de

Otobüsteki kadının testi pozitif çıktı! 15 yolcu ve 2 şoför karantinaya alındı

Otobüsteki kadının testi pozitif çıktı! 15 yolcu ve 2 şoför karantinaya alındı

Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

Bakan Pekcan'dan 'hamiline yazılı pay senetleri' açıklaması

Bakan Pekcan'dan 'hamiline yazılı pay senetleri' açıklaması

Eski CIA direktöründen uzaylı açıklaması: Artık inanmaya başladım!

Eski CIA direktöründen uzaylı açıklaması: Artık inanmaya başladım!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İletişim Başkanlığı Dijital TIR'ı Denizli'de

İletişim Başkanlığı Dijital TIR'ı Denizli'de

Sıradaki Haber
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! SGK genelgesi ile düzenlendi...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! SGK genelgesi ile düzenlendi...

Sıradaki Haber
Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti

Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti

Sıradaki Haber
Otobüsteki kadının testi pozitif çıktı! 15 yolcu ve 2 şoför karantinaya alındı

Otobüsteki kadının testi pozitif çıktı! 15 yolcu ve 2 şoför karantinaya alındı

Sıradaki Haber