Solana ve Avalanche rekor kırdı

7 Eylül Salı günü yaşanan büyük çöküşün ardından kripto para birimleri endüstrisinde büyük bir kırmızı deniz görüldü. Orta Amerika ülkesi El Salvador’un Bitcoin’i ülke genelinde yasal para birimi olarak kabul etmesinin ardından 52 bin 920 dolar seviyesine kadar yükseliş kaydeden Bitcoin, aynı gün içerisinde gelen yoğun satış baskısının etkisiyle birlikte 42 bin 843 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Sadece bir işlem gününde yaşanan sert düşüşün etkisiyle birlikte Bitcoin’de değer kaybı yüzde 20’lere ulaşarak 19 Mayıs tarihinden bu yana en büyük düşüş gerçekleşmiş oldu. Bitcoin en son 19 Mayıs’ta 43 bin 854 dolar seviyesinden 30 bin dolara kadar geri çekilmişti.

Bitcoin öncülüğünde salı günü gerçekleşen satış furyası altcoinlerin geneline de yansıdı. Bu gelişmeyle birlikte Ethereum 3 bin 750 dolardan 3 bin dolara, Cardano 2.87 dolardan 2 dolara ve Solana 195 dolar seviyesinden 128 dolara kadar geri çekilme gösterdi. Günlük bazda yaşanan satış baskısıyla birlikte Ethereum yüzde 20, Cardano yüzde 30, Solana’da ise yüzde 34 değer kaybı yaşandı.





PİYASA NEDEN TEPETAKLAK OLDU?

Bitcoin öncülüğünde yaşanan satış baskısıyla birlikte tüm piyasa kırmızıya bürünürken yaşanan büyük çöküş furyasında fitili ateşleyenlerin Bitcoin madencileri olduğu öne sürüldü. Geçtiğimiz haftalarda Bitcoin defalarca 50 bin doları test etmiş ancak bu seviye üzerinde kalıcılığını koruyamamıştı. Son zamanlarda düşük hacim ve sınırlı alımların görüldüğü ‘kripto para piyasasının amiral gemisi’ Bitcoin’de madenciler, 50 bin dolar seviyesinden kar satışına geçtiler.

50 bin dolar seviyesi altında satışların derinleşmesiyle birlikte yatırımcılar uzun pozisyonlarında tasfiyeye giderek panik satışına geçtiler. Bu gelişmelerle birlikte 42 bin 843 dolar seviyesine kadar geri çekilen lider kripto parada balinalar dip seviyeden alım yaparak fiyatın tekrardan 46 bin dolar seviyesine kadar yükselmesinde etkili oldular.

FİYAT DAR BANTTA SIKIŞTI

7 Eylül tarihinin ardından genel olarak Bitcoin’de fiyatlama 46 bin dolar seviyesi civarında cansız seyretti. Zaman zaman 47 bin dolar seviyelerinin test edildiği görülse de geri çekilmelerle birlikte Bitcoin’de fiyat, 44 bin dolara kadar düştü.





BITCOIN’DE BU SEVİYELER ÇOK KRİTİK

Haftanın son işlem gününde 45 bin dolar seviyesinin üzerinde hareket eden Bitcoin’de yükselişlerin tekrardan ivme kazanabilmesi için 47 bin dolar direnç seviyesinin aşılması gerekiyor. Eğer 47 bin dolar direnci aşılırsa 48 bin dolara doğru yükseliş sürebilir. 48 bin dolar üzerinde kalıcı bir yükseliş gerçekleşirse Bitcoin’de fiyatlama yeniden 50 bin dolara doğru yönelebilir.

Öte yandan Bitcoin’de fiyat 44 bin desteğine kadar geri çekilirse bu sefer ilk etapta 43 bin dolar seviyesi yatırımcılar tarafından önemle takip edilebilir. Fiyat 42 bin 800 desteğinin altına sarkarsa Bitcoin’de satış baskısı daha da derinleşebilir.

ÜNLÜ YATIRIMCIDAN ÇARPICI BITCOIN ANALİZİ

Finansal piyasalar tarafından en çok kullanılan indikatörlerin başında gelen Bollinger bantlarının kurucusu John Bollinger, kripto para piyasasında yaşanan büyük çöküşün ardından Twitter hesabı üzerinden önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bollinger yaşanan büyük çöküşün ardından, “İşte hepimizin beklediği olay, egemen bir ulus tarafından Bitcoin’in benimsenmesi ve ne elde ediyoruz? Yüzde 19’luk bir bozgun” ifadelerini kullandı.

“ÜST BANDI HEDEFLİYORUM, BITCOIN YÜKSELECEK”

Öte yandan ünlü trader John Bollinger, Bitcoin ile ilgili çarpıcı tahminlerde bulundu. Bollinger, yaşanan düşüş sonrası “Üst bandı hedefliyorum, Bitcoin yükselecek” dedi.

Efsanevi trader daha önce haziran ayında yaptığı tahminde Bitcoin’in 50 bin dolar seviyesine ulaşacağını tahmin etmişti. Nitekim eylül ayının başına kadar fiyatlar 50 bin dolar seviyesi civarında hareket ediyordu.





İNANILMAZ HAREKET YATIRIMCIYI ŞOKA UĞRATTI

Finansal piyasalar başta olmak üzere kripto para piyasasında birçok yatırımcının analiz yaparken vazgeçilmezi olan Bollinger bantlarında fiyatlar 7 Eylül tarihi itibarıyla hem üst bant hem de alt bant seviyelerine değdi. 1 işlem gününde yaşanan bu sert fiyat hareketleri ise yatırımcıları adeta şoka uğrattı.

SOLANA HARİÇ BÜTÜN HEPSİ DÜŞÜYOR

Ayrıca haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında ise en yüksek hacimli ilk 10 kripto para arasında Solana hariç diğer tüm dijital varlıklar düşüş kaydediyor. Bu gelişmelerle birlikte Bitcoin’de değer kaybı yüzde 10, Ethereum’da yüzde 15, Cardano’da yüzde 12, Binance Coin’de yüzde 18, Ripple’da yüzde 14, Dogecoin’de yüzde 19 seviyesinde gerçekleşirken Solana yüzde 25’e yakın primli seyrediyor.

Haftanın son işlem gününde Bitcoin 45 bin 971 dolar, Ethereum 3 bin 417 dolar, Cardano 2.63 dolar, Binance Coin 413 dolar, Solana 181 dolar, Ripple 1.08 dolar ve Dogecoin 0.24 dolar seviyesinden işlem görüyor.

SOLANA KRİTİK HAFTADA REKOR KIRDI

Son haftalarda NFT koleksiyonuna gelen yoğun talebin etkisi ve gelişen teknolojisiyle yatırımcıların vazgeçilmezi olan Solana, büyük çöküşün gerçekleştiği haftada bile rekor seviyeye ulaştı. Perşembe günü Solana 216 dolar seviyesine kadar yükselerek 51 milyar dolarlık piyasa hacmine ulaştı ve Ripple’ı tahtından ederek en yüksek hacimli 6’ncı kripto para birimi olmayı başardı.





AVALANCHE YÜKSELİŞİ İLE GÖZÜNÜ ZİRVEYE DİKTİ

Son günlerde gösterdiği performans ile büyük çöküşün ardından kısa süre içerisinde toparlanma kaydeden bir diğer dijital varlık ise Avalanche (AVAX) oldu. 13.6 milyar dolarlık piyasa değeri ile en yüksek hacimli 13’üncü kripto para birimi olan Avalanche, son iki işlem gününde rekor fiyata ulaştı. Geçtiğimiz gün 59 dolara kadar artarak kendi rekorunu kıran Avalenche yükselişini sürdürdü. Bugün itibarıyla 64.8 dolar seviyesine kadar yükselen Avalanche iki işlem gününde rekor üstüne rekor kırdı. Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında ise Avalanche, yatırımcısına yüzde 30’dan fazla kazandırdı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bulunan Avalanche, bugün Bollinger bandının tepe noktasını aştı.

CARDANO'DAN GÜNCELLEME HAMLESİ

Gösterdiği fiyat hareketleriyle kripto para piyasasının bir diğer yıldızı Cardano’da ise ağ geliştiricilerinin getirdiği ve Cardano’ya akıllı sözleşme özelliği kazandıracak ‘Alonzo Purple’ güncellemesi bugün itibarıyla gerçekleştirilecek. Cardano ağında birçok yeniliği beraberinde getirecek olan güncellemenin tam olarak işlevsellik kazanabilmesi için ise birkaç ay geçmesi öngörülüyor. (Yatırım tavsiyesi değildir)