Son dakika: Dolar aylar sonra kritik seviyede!

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre Binası’nın basılmasıyla birlikte Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı. Para piyasaları da yaşanan olaylar sonrası olumsuz havaya tepki gösterdi. Şiddet görüntüleri dolar ve euro tarafında düşüşe neden oldu.

Kasım ayının ilk haftasında 8,58 ile tarihi seviyeleri gördükten sonra hızlı bir şekilde düşüşe geçen dolar/TL, bugün 7,23'e kadar çekildi. Ağustos ayının son haftasından bu yana gördüğü en düşük seviyelerdeki seyrine devam ediyor.

Kur bugün, 7,24-7,25'in bandında değerlenirken, euro/TL de 8,91 civarında işlem görüyor.

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PİYASALARIN GÖZÜ ABD'DEKİ TARİHİ OLAYLARDA

ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre Binası’nı basması ile başlayan olaylarda son gelen bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Dün gece yaşanan olayların ardından gözler bir anda yeniden ABD'ye döndü. ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre Binası’nı basması ile başlayan olayların etkileri bugün de izlenmeye devam edilecek.

Uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon ve tüketici güven endeksi ile ABD'de ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.