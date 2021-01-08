08.01.2021 - 07:14 |
Son dakika: Dolar ne kadar oldu?
Dolar/TL dün 7.23’e kadar gerileyerek 21 Ağustos’tan beri en düşük seviyeyi gördü. Kur haftanın son gününe 7.33 seviyesinde başladı.
Dolar/TL hafta başında Georgia eyaletinde tekrar edilen seçime yönelik endişelerle dalgalanarak tekrar 7.40’a yaklaşsa da belirginleşen küresel risk iştahıyla yönünü tekrar aşağı çevirdi. Kur dün 7.23 seviyesine kadar geriledi.
Öte yandan bankacılar dolar/TL’nin Kasım 2019’dan beri ilk kez 200 günlük hareketli ortalamasının altına gerilemesinin önemine dikkat çekti.
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Kur şu dakikalarda 7.33'ten işlem görüyor.
Euro/TL ise 8.99 seviyesinde.