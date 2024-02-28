Sony, 900 çalışanını işten çıkaracak
Sony Interactive Entertainment, PlayStation birimindeki yaklaşık 900 çalışanı ya da küresel iş gücünün %8'ini işten çıkaracağını duyurdu.
28.02.2024 - 09:39 | | Foreks Haber
Birimin Başkanı ve CEO'su Jim Ryan, şirket tarafından çalışanlara gönderdiği e-postada, "Birkaç ay boyunca yapılan dikkatli değerlendirmeler ve birçok liderlik tartışmasının ardından, işi büyütmeye ve şirketi geliştirmeye devam etmek için değişiklikler yapılması gerektiği açıkça ortaya çıktı" dedi. Şirketin tüm bölgelerindeki çalışanların işten çıkarılmalardan etkileneceğini de sözlerine ekledi.
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PlayStation'ın Londra stüdyosu tamamen kapanacak ve diğer birkaç stüdyo da bundan etkilenecek.