Sony, 900 çalışanını işten çıkaracak

Birimin Başkanı ve CEO'su Jim Ryan, şirket tarafından çalışanlara gönderdiği e-postada, "Birkaç ay boyunca yapılan dikkatli değerlendirmeler ve birçok liderlik tartışmasının ardından, işi büyütmeye ve şirketi geliştirmeye devam etmek için değişiklikler yapılması gerektiği açıkça ortaya çıktı" dedi. Şirketin tüm bölgelerindeki çalışanların işten çıkarılmalardan etkileneceğini de sözlerine ekledi.

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PlayStation'ın Londra stüdyosu tamamen kapanacak ve diğer birkaç stüdyo da bundan etkilenecek.