Spk Nedir, Görevleri Nelerdir? Spk'nın Açılımı Ve Kısaca Tarihçesi



SPK, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile 1981 senesinde kurulmuştur. SPK 'nın kurulum amacı, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; tasarrufların menkul kıymetlere yatırılıp, halkın iktisadi anlamda kalkınmaya yaygın ve etkin bir biçimde katılmasını sağlamak hedefiyle; sermaye sektörünün açıklık, güven ve kararlılık içerisinde çalışmasını tasarruf sahibinin faydalarının ve haklarının korunmasını, denetlemek ve düzenlemektir.



SPK Nedir?



Sermaye Piyasası Kurulu yani SPK, tasarruf sahiplerinin haklarının koruması hedefiyle 1981 senesinde kurulmuştur. Merkezi Ankara şehrinde olup İstanbul'da temsilciliği vardır. 2499 sayılı kanunname ile yürürlüğe girmiş olan bir kanundur.



Ülkemiz çağında yer alan ilk bağımsız üst kuruludur. Mali ve idari özerkliğe sahip şekilde finans piyasaları şeklinde bağımsız bir biçimde yapılan düzenlemelerde, kontroller yapılmaktadır. Bu açıdan düzenleyici kamu kuruluşu olarak bilinmekte ve Başbakanlık'a bağlı olan bir kuruluştur. Hakların korunması ve yatırımcı kişilere yarar sağlamak sureti ile regülasyon yapılmakta. Bu ise sektörlere olan güvenin arttırılması ile yatırımcı kişilerin korkmadan yatırımlarını yapmaları sağlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurumu'nu bu şekilde açıklamak doğru olacaktır.



SPK Görevleri Nelerdir?



Sermaye Piyasası Kurulu'nun bazı görevleri bulunmaktadır. Bununla beraber bu görevleri sıralamak okurlar adına faydalı olacaktır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki görevlerin yerine getirilmesiyle mükelleftir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun görevleri aşağıdaki gibi sıralanacaktır;



- Bağımsız şekilde kuruluşların ve ortaklarının tüm faaliyetlerini denetleyip bunların listesini yayınlamış olmak,

- Gelişmiş olan yatırım araçlarına ve teknolojiye ayak uydurup vatandaşları bu konulardan haberdar etmek,

- Kamuda devamlılığı sağlamak adına ve vatandaşların zamanında ve doğru bilgiye ulaşmaları adına sağlıklı kararlar almak,

- Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun yükümlülüklerini, yetkilerini ve görevlerini belirlemek,

- Sermaye sektörünün gelişmesi adına bilimsel incelemeler yapmak,

- Sektörde yer alan yatırımcılara önerilerde bulunacak bireylerin uyması gerekilen kuralların belirlenmesi,

- Yurt içi ve yurt dışındaki eşdeğer kurullarla mali istikrarının sağlanması adına başka finans kuruluşları ile işbirliği ve iletişim halinde olmak, bu kurumlar ile beraber çalışmalar yapıp katkıda bulunmak,

- Halka arz edilen firmalarda, görev alan üst seviye yöneticisi personelin gereken sertifikasyonlarını ve eğitimlerini kontrol etmek ve bu eğitimlerin standartlarını belirlemek olarak sıralanabilir.



SPK'nın Açılımı Ve Kısaca Tarihçesi



Türkiye çapındaki ilk denetleyici ve düzenleyici üst kurulu olarak bilinen SPK'nın açılımı Sermaye Piyasası Kurulu şeklindedir. Sermaye Piyasası Kurulu, 13 Ocak 1982 senesinde, sermaye piyasasının açıklık, güven ve kararlılık içerisinde çalışması ve tasarruf sahibi kişilerin haklarının korunması hedefiyle 2499 sayılı kanunname ile kurulmuştur.