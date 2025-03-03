Spor şirketleri geçen ay yatırımcısını üzdü

Spor hisselerinde ocak ayında görülen yükseliş eğilimi şubat ayında yerini düşüşe bıraktı. Analistler, geçen yıl borsada spor şirketleri üzerinde görülen satış baskısının bu yıl da devam ettiğini belirterek, kulüplere ilişkin haber akışı ve kulüplerin yeşil sahalardaki performansının hisseler üzerinde de yönlendirici olabileceği öngörüsünde bulundu.

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Zirveden uzak spor şirketlerinin şampiyonluk umutlarının az olması, şampiyonluk iddiasını sürdüren kulüplerin ise ara ara yeşil sahalarda aldığı kötü sonuçlar hisse performanslarını olumsuz etkileyebiliyor.

Spor şirketlerindeki mali sıkıntılar da hisse performansları üzerinde belirleyici olabiliyor. Derlenen verilere göre, spor endeksi geçen ay yüzde 10,1 azalış kaydetti.

Geçen ay yatırımcısına Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları yüzde 7,5, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 8,5, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 10,8, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 15,3 kaybettirdi.

Galatasaray, Süper Lig'de zirvede yer almasına karşın Avrupa'da taraftarını güldüremedi.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play-off turunda veda etti. Sarı kırmızılı ekip, deplasmanda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak elendi.

Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alarak zirve takibini sürdüren Fenerbahçe Kulübü de 30 Kasım 2024 itibarıyla borcunun 18 milyar 600 milyon lira olduğu açıklamıştı. Beşiktaş ve Trabzonspor da şampiyonluk yarışında geride kaldı.

YILBAŞINDAN BU YANA EN FAZLA FENERBAHÇE KAZANDIRDI

Spor şirketlerinin yılbaşından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında Fenerbahçe yüzde 2,4 kazandırdı. Yatırımcısına Trabzonspor 1, Beşiktaş yüzde 7,2 ve Galatasaray yüzde 8 kaybettirdi.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, şubat ayını 12 milyar 5 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 9 milyar 990 milyon lirayla Galatasaray, 7 milyar 425 milyon lirayla Trabzonspor, 5 milyar 232 milyon lirayla Beşiktaş izledi.