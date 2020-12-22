Spread Nedir? Borsada Ve Forex'te Spread Ne Anlama Gelir?

Spread en kısa anlatımı ile borsa üzerinden yapılan menkul kıymet alış ya da satışları arasında oluşan fark olarak isimlendirilebilir. Borsada ise bir ürünün alışı ile satışının arasında oluşan farka verilen isimdir. Fakat bu fark oldukça düşük rakamlarda seyreder.

Spread Nedir?

Spread; özellikle döviz kurlarında bulunan alış ile satış arasında meydana gelen farka verilen isimdir. Forex üzerinden bir yatırımcı yatırım yaptığı zaman, işleminde kullandığı döviz kurunun bir fiyatından alım ve satım işlemini gerçekleştirmemektedir.

Borsa ve Forex'de Spread Ne Anlama Gelir?

Kullanılan döviz kuru ile ilgili olarak piyasada bir alış kuru bir de satış kuru bulunur. Bu durum her döviz kuru için geçerlidir. Forex üzerinden yapılan işlemlerde herhangi bir komisyon alımı gerçekleşmez. Bu işlemler gerçekleştirilirken sadece spread isimli işlem maliyeti ödemesi yapılır.

İşlem yapılırken ödenen bu alış ile satış arasındaki fark Spread olarak adlandırılır. Borsa ve Forex üzerinden gerçekleştirilen spread ödemelerinde alış ve satış arasındaki fark ürüne göre değişkenlik gösterecektir.

Spread Stratejisi Nasıl Olmalıdır?

Forex piyasasında ilk yapılan alış satış işleminde ödenen spread miktarında zarar edilmiş olur. Ödenecek olan Spread ürünün likidite durumu ile Forex piyasasının durgunluğuna ya da hareketli olmasına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Forex üzerinden yapılan alış satış işlemlerinde genelde Dinamik Spread vardır. Çünkü banka piyasasında spread oranları dinamik bir şekilde değişkenlik göstermektedir. Ancak aracı kurumlarda genellikle sabit spread uygulaması yapılır. Spread kur makası ismi ile de bilinir. Forex üzerinden ürün alırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu spread oranının düşük olmasıdır.