St. Louis Fed'in yeni başkanı belli oldu

Musalem, 2008 yılından geçtiğimiz temmuz ayındaki beklenmedik istifasına kadar St. Louis Fed'i yöneten James Bullard'ın yerine geçecek. Musalem yeni görevine 2 Nisan'da başlayacak.

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Musalem son olarak Evince Asset Management'ın eş yatırım müdürü ve kurucu ortağı olarak görev yaptı ve 2014-2017 yılları arasında New York Fed'de başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

St. Louis Fed Direktörü Carolyn Chism Hardy yaptığı basın açıklamasında, "Deneyimli bir ekonomist, eski Federal Rezerv lideri, iş birlikçi ve iletişimci olarak, etkili politika yapımına katkıda bulunmak ve halka hizmet eden büyük bir kuruluşu ilerletmek için gereken olağanüstü teknik uzmanlık ve liderlik yeteneklerine sahip" dedi.