Starbucks, Rusya'dan çekiliyor

McDonald's ve Exxon Mobil gibi dünyaca ünlü şirketlerin ardından ünlü kahve devi Starbucks da 15 yıl sonra Rusya’dan tamamen çekileceğini açıkladı.

Rusya’da 130 şubesi bulunan firma yaklaşık 2 bin çalışanına 6 aylık ödeme yapacağını aktardı.

Starbucks CEO'su Kevin Johnson geçtiğimiz mart ayında yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından Starbucks’ın tüm ürünlerinin sevkiyatı da dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını bildirmişti.