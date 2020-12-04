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04.12.2020 - 17:47 | | DHA

Sterlin dolar karşısında 30 ayın zirvesinde

Sterlin, küresel piyasalarda Cuma günü 1.35 sınırını aşarak 2018 Mayıs ayından bu yana en yüksek düzeye tırmandı.

Sterlin dolar karşısında 30 ayın zirvesinde
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Sterlin, Cuma günkü işlemlerde dolar karşısında yüzde 0.53 artışla 1.35277 dolara kadar yükseldi.

Analistlere göre sterlindeki hızlı yükselişte, Brexit anlaşmasının yeni yıla sarkacağına ilişkin haberlerin yanında, Birleşik Krallık'ın önümüzdeki hafta ulaşacak 800,000 doz Pfizer aşısının uygulamasına hemen başlayacağına ilişkin açıklamalar etkili oldu.

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