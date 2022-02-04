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Stoltenberg, Norveç MB Başkanı olacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç Merkez Bankası Başkanı olarak seçildi.

04.02.2022 - 14:42 |
Stoltenberg, Norveç MB Başkanı olacak

Norveç'in eski başbakanı olan Stoltenberg, Norveç Merkez Bankası Başkanlığı görevini Oystein Olsen'den devralacak.

Stoltenberg'in Norveç Merkez Bankası Başkanlığı görevini ne zaman üstleneceği henüz belirlenmedi. Olsen görevi ay sonunda bırakacak. Ancak Stoltenberg'in NATO Genel Sekreteri olarak görev süresi 30 Eylül'e kadar devam ediyor. Stoltenberg'in 30 Eylül'den sonra Norveç Merkez Bankası Başkanlığı görevini üstlenmesi bekleniyor.

Norveç Maliye Bakanlığı, Stoltenberg göreve başlayana kadar vekalet etmesi için Ida Wolden Bache'yi seçti.

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