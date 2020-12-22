Stop Loss Nedir, Nasıl Yapılır? Borsa Stop Loss Ne İşe Yarar?

Borsada yatırımların değerlendirilmesi için yapılan alım satım işlemlerinde verilen emirlerden birisi de stop loss olmaktadır.



Stop Loss Nedir?



Borsada yapılan işlemler ile ilgili olan stop loss teriminin açıklaması şu şekilde olmaktadır. Satış işlemlerinde yatırım araçlarının belirlenen fiyata ulaşması durumunda pozisyonun otomatik olarak kapanmasına olanak sağlayan emir olmaktadır.



Stop Loss Ne İşe Yarar?



Borsada işlem yapan yatırımcılar belli bir kaybı göze almaktadırlar. İşte bu kaybın daha fazla olmasını engelleyen ve otomatik olarak yapan işlem stop loss olmaktadır. Bu sayede yatırımcılar göze alabildiklerinin zarardan daha fazla zarar etmelerinin önüne geçilmiş oluyor.



Stop Loss Emirleri Nasıl Verilir?



İnternet üzerinden emir verilen platformlarda kullanılan stop loss, platformlar üzerinde ki emir türleri segmesi altından ulaşılabilir. Stop loss emrine tıklanması gerekmektedir. Daha sonrasında açılan pencereye teminat miktarı göz önüne alındıktan sonra sınırlama yaptığınız bedeli bu pencereye girilmelidir.



Kaybetmeyi Göze Alınacak Miktar



Güvenli olarak platformlarda işlem yapmak için öncelikle doğru yatırım şeklinin belirlenmesi gerekmektedir. Alınacak karar sahip olunan sermaye ile doğru orantılı olmalıdır. Stop loss emirleri kullanılırken piyasaların beklentilerin tersine hareket etmesi durumunda göze alınacak zararın belirlenmesi gerekmektedir. Stop loss emri verilmeden önce odaklanılması gereken ne kadar kazanç sağlanacağı değil, ne kadar zararın absorve edileceği olmaktadır. Uzmanların tavsiye ettikleri kayıp oranı genellikle sahip olunan sermayenin %4'ü olmaktadır. Diğer bir yandan verilecek emrinin giriş fiyatına yakın bir fiyat olmamasına da dikkat edilmelidir. Bunun sebebi ise elde edilecek karın önüne geçilmesinin önlenmesidir. Bu durum özellikle piyasadaki büyük spekülasyonlarda gerçekleşmektedir.