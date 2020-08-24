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24.08.2020 - 08:03 |

Suudi Arabistan, Aramco yönetiminde değişiklik yaptı

Suudi Arabistan, dünyanın en büyük petrol şirketi olan Aramco'nun  yönetiminde değişiklik yaptı.

Suudi Arabistan, Aramco yönetiminde değişiklik yaptı
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Yapılan açıklamaya göre, Aramco'nun varlıklarının gözetimi ve  büyüyen piyasalar ile teknolojilere erişiminin güvence altına alınması  için yeni bir kurumsal kaltkınma organizasyonu oluşturuldu.

Oluşturulan bu yeni organizasyona Kıdemli Başkan Yardımcısı Abdulaziz al-Gudaimi liderlik edecek ve faaliyetlerine 13 Eylül'de  başlayacak.

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