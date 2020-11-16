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16.11.2020 - 08:07 | | AA

Suudi Arabistan, Irak'taki tarım yatırımlarından vazgeçti

Irak Tarım Bakanı Muhammed Kerim, ülkenin güney ve güneybatısındaki çöl bölgesinde tarım ve hayvancılık için hazırlanan 1 milyon 700 bin dönümlük araziye Suudi Arabistan'ın yatırım yapmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

Suudi Arabistan, Irak'taki tarım yatırımlarından vazgeçti
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Irak İnews televizyon kanalına konuşan Kerim, Suudi Arabistanlıların, çöl bölgelerine yatırım yapmaya niyetli olduklarını ancak su kıtlığından dolayı bundan vazgeçtiklerini söyledi.

Musenna vilayetinde 400 bin dönüm, Necef'te 600 bin dönüm ve ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde yaklaşık 700 bin dönümlük araziyi hazırladıklarını ifade eden Kerim, Suudi Arabistanlıların, 50 yıl yetecek su varlığı şartıyla hayvancılık alanında yatırım yapmalarının beklendiğini ancak 5 yıl yetecek su bulunduğunu kaydetti.

İki ülke arasında son haftalarda yoğun heyet ziyaretleri sonucunda birçok alanda çeşitli anlaşmalar imzalanmıştı.

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