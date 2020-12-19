Swap Nedir, Ne İşe Yarar? Swap İşlemleri Nasıl Yapılır?

Finans alanında yapılan bir takas türü olarak swap ekonomik piyasalarda göze çarpıyor. Finansal araçların ya da nakit akışlarının ya da ödeme işlemlerinin belirli bir zaman içinde değiş tokuş yapılarak iki taraf arasında yapılan anlaşmalar ise swap anlaşmaları olarak adlandırılmaktadır. İngilizceden dilimize çevrilmiştir.



Swap Nedir?



Aynı cins ve miktardaki bir dövizin değişik vadelere tabi olarak alınarak satılmasını öngören işlemler swap olarak ifade edilmektedir. Örnek vermek gerekirse; bir kimsenin bir ay vadeli olarak bir döviz satın alma ve daha sonra bu dövizi dokuz ay vadeli olarak satması bir swap işlemidir.



Swap Ne İşe Yarar?



Federal Reserve kısaltılmış adı ile FED, dünyanın para politikaları üzerinde önemli etkileri olan esasen Amerika Birleşik Devletleri'nin para politikalarını yürütüyor. FED tarafından alınan kararlar ise piyasalara kısa sürede etkisi altına alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin merkez bankası olan FED, 2007 yılında önemli bir uygulamaya adım atmıştır. Bu uygulamanın adı swap olup FED, Avrupa Merkez Bankası ve İsviçre Ulusal Bankası ile başlattıkları bir uygulama.



Swapın ne işe yaradığı da en az tanımı kadar merak edilmekte ve araştırılmaktadır. USD (Dolar), likidite swap hatlarının, Amerika Birleşik Devletleri finans piyasaları üzerindeki yurt dışındaki mali baskılardan kaynaklı riskleri azaltarak Amerika Birleşik Devletleri'ne mensup hane halkı ve ticari işletmelere kredi akışının devamlılığını sağlamak maksadı ile düşünülmüştür.



Swap İşlemleri Nasıl Yapılır?



Swap piyasalarında swap işlemleri merkezdedir. Ağırlık olarak döviz swapları ile faize dayanan swap anlaşmaları işlem görmektedir. Kur swapında taraflar önceden anlaşmaya vardıkları oran ve şartlarda belirli bir döviz tutarını değiştirirler fakat anapara hiçbir şekilde el değiştirmez. Çapraz döviz swapında ise iki farklı para birimindeki kur riski belirli bir zaman dilimi bertaraf edilir ve faizi yüksek olan para biriminin faiz getirisinden yararlanmak için yapılan bir işlemdir. Böylelikle kur riski taşımadan yüksek getiriye haiz olan bir diğer kur birimine geçiş yapılmaktadır.



Swap Çeşitleri Nelerdir?



Swap çeşitleri incelendiğinde; üç tür swap işlemi yapılmaktadır. Bu işlemler, para swapı, çapraz döviz swapı ve faiz swapıdır. Tarafların önceden anlaştıkları oran ve şartlara bağlı olarak belirli miktardaki para birimlerinin değiştirilmesi para swapı olarak ifade edilmektedir. Faiz swap işlemleri ise gösterge bir anapara tutarı üzerinden değişik faiz oranı esaslarına göre hesaplanacak faizlerin iki taraf arasında anlaşılan vadelerde değişimini öngören anlaşmalardır.



Çapraz döviz swapı işlemleri ise gösterge bir anapara miktarı üzerinden değişik faiz oranı esaslar dikkate alınarak hesaplanan faizlerin iki taraf arasında kararlaştırılan vadelerde değişimini öngören bir sözleşme türüdür.