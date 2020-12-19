Swot Analizi Nedir, Nasıl Yapılır? Swot Hangi Amaçla Kullanılır?

Gerek işletmelerin, gerekse kişilerin zayıf ve güçlü yönlerini analiz etmek aynı zamanda dışarıdan gelecek fırsatları ve tehditleri belirlemek için yapılan analize SWOT analizi denmektedir.



Swot Analizi Nedir?



SWOT İngilizce 4 kelimenin baş harflerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir kelimedir. Bu kelimeler sırasıyla; strenghts, weaknesses, opportunities ve threats olmaktadır. Bu kelimelerin Türkçe karşılıkları ise sırasıyla; güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler olmaktadır.



SWOT analizinin yapılmasındaki temel amaç herhangi bir konu için karar verme sürecinde en doğru kararın verilebilmesini sağlamasıdır. Çünkü SWOT analizi yaparken avantajlı, dezavantajlı, güçlü veya zayıf yanların belirlenmesi mümkün olmakta ve bu sebeple de doğru pozisyonuna alınması sağlanmaktadır.



SWOT Analizi Hangi Amaçla Kullanılır?



SWOT analizinin ana kullanma amacı; şirketin veya kişinin bulunduğu pazarı ve dünyanın genel ve ekonomik durumunu belirleyerek en doğru kararı alınmasını sağlamaktır. Çünkü SWOT analizinde S ve W harflerin diğer bir değişle güçlü ve zayıf yanlarımız iç faktörleri oluşturmaktadır. O ve T yani fayda ve tehdit aşamaları ise dış faktörlerle alakalı olmaktadır.



Swot Analizi Nasıl Yapılır?



SWOT analizi yapılırken harflerin takip edilmesi analizi kolaylaştırmaktadır. Analizi gerçekleştirirken şu soruları sormak analistlere yarar sağlamaktadır:



S güçlü yönleri belirlemek için sorulan sorular:

Şirketin pazar paydaşlarına göre daha iyi yaptığı şeyler nelerdir?

Pazar paydaşlarının sahip olmadığı ne gibi avantajlara sahip olunmaktadır?

Pazar paydaşlarının ulaşamadığı hangi kaynaklara erişim sağlanabilmektedir?

Pazar paydaşlarına göre daha güçlü olan yanlar nelerdir?

Pazar paydaşlarının önemsemediği ancak şirket için önemli olan değerler nelerdir?

Şirkette kullanılan teknolojiler yeterli ya da faydalı mıdır?

Yeni ürün veya stratejiler geliştiriliyor mu?

W yani zayıf yönleri belirlemek için sorulabilecek sorular:

Şirketin başarılı olmadığı noktalar nelerdir?

Şirkette geliştirilmesi gereken noktalar nelerdir?

İşletmenin temelinde stratejik bir hedef eksikliği bulunmakta mıdır?

Ar-ge çalışmalarına yeterli önem veriliyor mudur?

Herhangi bir departmanda hizmet kalitesinde veya verimde düşüklük söz konusu mudur?

O yani fırsatları belirlemek için sorulabilecek sorular:

İşleri kolaylaştıracak ya da hızlandıracak teknolojiler mevcut mudur?

Hedeflere ulaşılmasını sağlayacak bağlantılar mevcut mudur?

Sektörün ivmesi artı yönde midir?

Gelişim gösteren sektörü şirket avantajına nasıl dönüştürülebilir?

Pazar paydaşlarının zorlandığı noktalar nelerdir?

Pazar paydaşlarının dolduramadıkları boşluklar nelerdir?

Pazardaki oluşan değişimler nelerdir?

Uluslararası kurumların veya devletin politikaları nelerdir?

Ülkedeki sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmeler nelerdir

T yani tehditleri belirlemek için sorulabilecek sorular şunlar olmaktadır:

İşletmenin karşılaştığı engeller nelerdir?

İşletmenin rekabet içerisinde olduğu başka kurumlar var mıdır?

Mevcut rakipler kimlerdir ve neler yapıyorlar?

Verilen hizmet veya ürün kalitesinde herhangi bir değişiklik olur mu? Şayet olursa buna ayak uydurulabilinir mi?

Pazarın gerektirdiği becerilere şirket sahip mi?

Nakit akışını bozacak herhangi bir finansal sorun var mı?

Gelişen teknoloji pazardaki pozisyonu etkiler mi?

Şirketin sahip olduğu zayıf yönler nedeniyle tehditler oluşabilir mi?