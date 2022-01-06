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Sygnum, 90 milyon dolar yeni yatırım aldı

Dijital varlık bankası ve işlem platformu Sygnum, 90 milyon dolar yeni yatırım aldı.

06.01.2022 - 08:45 |
Sygnum, 90 milyon dolar yeni yatırım aldı

Girişim sermayesi şirketlerinin dikkatini çekmeye devam eden kripto sektöründe bir dijital varlık bankası ve işlem platformu yöneten Sygnum, 90 milyon dolar yeni yatırım çekti.

Sun Hung Kai & Co, Animoca Brands ve Meta Investment'tan alınan yatırım ile Sygnum'un piyasa değeri 800 milyon dolara ulaştı.

İsviçre ve Singapur merkezli olarak faaliyet gösteren Sygnum, yeni aldığı sermayeyi getiri yaratan ürünler ve varlık yönetim çözümleri geliştirmek için harcayacak.

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