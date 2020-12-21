Tahakkuk Fişi Nedir, Ne İşe Yarar?

Tahakkuk kelime anlamı yönünden gerçekleşme ve yerine getirme manalarında kullanılan bir sözcüktür.



Tahakkuk Fişi Nedir?



Öncelikle tahakkuk kelimesi anlamı itibariyle gerçekleşme ve yerine getirme manasına gelir. Vergi tahakkuku olarak ifade edildiği durumda ise tarh ve tebliğ edilmiş durumdaki bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesi halini ifade eder. Yapılan beyan kapsamında alınan vergiler tahakkuk fişi aracılığıyla tahakkuk ettirilmektedir.



Tebliğ edilmiş durumdaki vergi ödeme safhasına gelinmesi halinde mükellefin vergiye herhangi bir itirazı olmaması halinde işlem vergi mükellefine türlü belgeler vasıtasıyla ifade edilir. Vergi mükellefine verilmesi söz konusu olan tüm bu bilgiler ise tahakkuk fişi olarak adlandırılır. Bir diğer tanımıyla vergi bedelinin ödenmesinin gerektiğini ifade eden bir belgedir. Borç sahibine bu belgenin gönderimi söz konusudur. Belirtilmiş olan tarihe kadar ödeme yapılmaması halinde ise haciz süreci işlemeye başlar.



Tahakkuk Fişi Ne İşe Yarar?



Vergi kanunları doğrultusunda yapılan beyan üzerinden alınan vergiler “Tahakkuk fişi” ile tarh ve tahakkuk ettirilmektedir. Bu temel doğrultusunda, vergi dairesi tarafından beyannamenin alınması durumunda bir tahakkuk fişi tanzim olunmakta ve bu tahakkuk fişinin bir nüshası mükellefe ya da beyannameyi mükellef adına vergi dairesine tevdi edene verilmesi söz konusu olmaktadır. Bu vesileyle vergi tahakkuk etmiş olmaktadır. Tahakkuk fişinin mükellef kişiye verilmiş olan nüshası aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine geçmektedir.



Tahakkuk Fişinin İçeriğinde Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?



Tahakkuk fişinin içeriğinde bulunması zorunlu olan bazı bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler;



- Verginin hesabı,

- Verginin matrahı,

- Verginin tam miktarı,

- Tahakkuk fişinin tanzim tarihi,

- Vergi mükellefinin gerçek kişi olması durumunda adı ve soyadı, tüzel kişi olması durumunda ise unvanı

- Vergi mahkemesinde davanın açılması ve düzeltmeyle alakalı hükümlere ait kısa bir bilgi,

-Tahakkuk fişinin sıra numarası

- Düzenlenen vergi beyannamesinin tarihi

- İlgili verginin nevi

- Düzenlenen vergi beyannamesinin dahil olduğu vergilendirme dönemi,

- Vergi mükellefinin açık ve güncel adres bilgileri,